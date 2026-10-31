«Χτυπήστε χωρίς γεωγραφικά όρια».

Σκληρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απηύθυνε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζητώντας από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική σύγκρουση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αποδίδεται στην ιρανική ηγεσία, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πραγματοποίησε συνάντηση με ανώτατους διοικητές των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την οποία έδωσε σαφείς εντολές για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, αναβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και διεύρυνση των πιθανών στόχων σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται να υπογράμμισε ότι η διαρκής και αποτελεσματική πολεμική ετοιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας της Τεχεράνης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του ότι οποιαδήποτε απειλή, ανεξαρτήτως μορφής ή έντασης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση και ουσιαστική απάντηση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

{https://x.com/Rahbarenghelab_/status/2116483981965189232}

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

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Ο Αρχιστράτηγος, Ιμάμης Σεγίντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, συναντάται με ανώτερους διοικητές των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν. Ο Ιμάμης Σεγίντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Ηγέτης και Αρχιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποίησε συνάντηση με ανώτερους διοικητές των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχιστράτηγος τόνισε ότι η έξυπνη μαχητική ετοιμότητα για μια ισχυρή αναμέτρηση με τους εχθρούς αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτροπής. Διέταξε ότι οποιοδήποτε επίπεδο ή είδος απειλής πρέπει να αντιμετωπίζεται με μια άμεση, δραστική και γεωγραφικά απεριόριστη απάντηση.

Ο Ιμάμης Σεγίντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ δήλωσε ότι αν οι εχθροί του Ιράν ξαναρχίσουν τις στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, θα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος που θα καθορίσουν το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα τερματιστούν αυτές οι επιθέσεις. Ο Αρχιστράτηγος υπογράμμισε επιπλέον την ανάγκη ενίσχυσης της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών πληροφοριών, εμβάθυνσης των εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων τόσο στο «δόγμα» όσο και στις «τακτικές», και ενίσχυσης των εκσυγχρονισμένων αμυντικών δυνατοτήτων και δυνατοτήτων ασφαλείας μέσω της αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών. Επισήμανε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των πνευματικών θεμελίων και του πνεύματος του τζιχάντ, παράλληλα με τις αδιάκοπες προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης σε αυτούς.

{https://x.com/Rahbarenghelab_/status/2116478792659087409}

Σε μια άλλη οδηγία, ο Αρχιστράτηγος διέταξε τη συνολική ενημέρωση της βάσης δεδομένων στρατιωτικών στόχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε είδος φυσικών και μη φυσικών στοιχείων ενεργητικού του αμερικανο-σιονιστικού εχθρού θα τεθεί εντός του βεληνεκούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Περιέγραψε την πανεθνική υποστήριξη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις ως έναν από τους πυλώνες αποτροπής απέναντι στις αντειρανικές ξένες δυνάμεις και τους εγχώριους μισθοφόρους τους. Πρόσθεσε ότι η οκτάμηνη παρουσία ενός έθνους που έχει ξεσηκωθεί στις δημόσιες πλατείες του Ιράν αποτελεί συνέχεια της Οκταετούς Ιερής Άμυνας, η οποία, παράλληλα με τη σταθερότητα του στρατού, της αστυνομίας και των δυνάμεων Μπασίτζ, προστάτευσε και θα συνεχίσει να προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και το ισλαμικό σύστημα.

Ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης εξέφρασε την εκτίμησή του για την έξυπνη σταθερότητα του Μετώπου Αντίστασης σε διάφορες χώρες. Περιέγραψε την «ενότητα των επιχειρησιακών τομέων» ως αποφασιστικό παράγοντα με στρατηγικό αντίκτυπο διαμόρφωσης της νέας πολιτικής τάξης και τάξης ασφαλείας στη Δυτική Ασία. Εξέφρασε περαιτέρω την ελπίδα ότι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων θα προετοιμάσει ολοένα και περισσότερο το έδαφος για την ενότητα μεταξύ των μουσουλμανικών εθνών και κυβερνήσεων και τη δημιουργία του Νέου Ισλαμικού Πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αρχιστράτηγο, ο Υποστράτηγος Αμπντολαχί, Αρχηγός του Κοινού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, ο Υποστράτηγος Χαταμί, Αρχιστράτηγος του Στρατού, και ο Υποστράτηγος Βαχιντί, Αρχιστράτηγος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), παρουσίασαν εκθέσεις για την υψηλή κατάσταση ετοιμότητας των υπερασπιστών της χώρας κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου, στις επιχειρησιακές περιοχές των Στενών του Ορμούζ και της Θάλασσας του Ομάν, καθώς και στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας. Ενημέρωσαν επίσης τον Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης για τον πολλαπλάσιο πολλαπλασιασμό της παραγωγής διαφόρων τύπων βασικών πυρομαχικών και όπλων αναγνώρισης, υποστήριξης και μάχης.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέτρα που λήφθηκαν, ο Αρχιστράτηγος ζήτησε από τους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές να μεταφέρουν την ευγνωμοσύνη και τη βαθιά εκτίμησή του σε όλες τις στρατιωτικές, αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις Μπασίτζ, στο προσωπικό αυτών των οργανισμών, καθώς και στο αφοσιωμένο προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και τις αξιότιμες οικογένειές τους.