Το 9ο Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε με ψήφους 2-1 το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, κρίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος στέρησης του εκλογικού δικαιώματος χιλιάδων πολιτών.

Την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ απέρριψε την Παρασκευή (30/10) εφετείο, καθώς ζητούσε να απαγορευτεί η καταμέτρηση περισσοτέρων από 20.000 επιστολικών ψήφων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, καθώς η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι ενδέχεται να μην είναι Αμερικανοί πολίτες.

Είναι η δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα που το 9ο Εφετείο, που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, αρνείται το κατεπείγον αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι ΗΠΑ κινούνται στον ρυθμό των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου. Οι Ρεπουμπλικάνοι του Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο. Η κυβέρνηση επιχείρησε να ασκήσει πιέσεις σε πολιτειακούς αξιωματούχους ισχυριζόμενη ότι ψηφίζουν και άτομα που δεν είναι Αμερικανοί, αν και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Με ψήφους 2 έναντι 1 το Εφετείο αρνήθηκε να εκδώσει εντολή απαγορεύοντας στην Καλιφόρνια να μετρήσει τις ψήφους, αφού οι δικαστές σημείωσαν ότι κατώτερο δικαστήριο είχε ήδη κρίνει πως αυτή η «λίστα» της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να μην είναι απολύτως αξιόπιστη. «Υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος, ικανοποιώντας το αίτημα της κυβέρνησης να οδηγηθούμε σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων» για χιλιάδες ανθρώπους, ανέφεραν οι δικαστές Μαρκ Μπένετ, διορισμένος από τον Τραμπ και Γκάμπριελ Σάντσες, διορισμένος από τον Δημοκρατικό, Τζο Μπάιντεν.