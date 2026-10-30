Έξι μήνες εκτός δράσης ο γκαρντ του Ολυμπιακού έπειτα από επέμβαση στον μηνίσκο.

Ο Γιαν Μοντέρο διεμήνυσε ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός, ενώ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον γκαρντ του Ολυμπιακού.

«Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε ο 23χρονος σε story στο Instagram. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμά του μετά τη χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο, στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή (30/10), έπειτα από τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι μήνες.

Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον Μοντέρο

Τόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον μπασκετμπολίστα των «ερυθρολεύκων».

«Ο Παναθηναϊκός εύχεται στον Γιαν Μοντέρο ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Σου ευχόμαστε δύναμη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και ελπίζουμε να σε ξαναδούμε στο κορτ το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ.

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Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Μοντέρο

Ο Γιαν Μοντέρο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα και τελικά κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση προβλήματος στον μηνίσκο του αριστερού ποδιού του.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να στερηθούν τις υπηρεσίες του 23χρονου γκαρντ για έξι μήνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Μοντέρο

«Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατό του. Αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες.

Ολόκληρη η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γιαν ομαλή και ταχεία ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στο παρκέ».

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