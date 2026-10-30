Ο γκαρντ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο.

Χωρίς τον Γιαν Μοντέρο θα μείνει ο Ολυμπιακός για έξι μήνες, καθώς ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο.

Ο 23χρονος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα και σήμερα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ επιβεβαίωσε τα άσχημα νέα, ανακοινώνοντας ότι σήμερα, Παρασκευή, ο Μοντέρο χειρουργήθηκε στο αριστερό γόνατο, για την αποκατάσταση προβλήματος στον μηνίσκο.

Η απώλεια του Μοντέρο αποτελεί πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Στα έξι ματς που έπαιξε στη Euroleague φέτος, είχε κατά μέσο όρο 15,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 23 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Μοντέρο

«Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατό του. Αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες.

Ολόκληρη η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γιαν ομαλή και ταχεία ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στο παρκέ».