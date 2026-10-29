«Όλα πήγαν καλά», γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός μετά την επέμβαση του Ουναΐ .

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε την Πέμπτη (29/10) ο Αζεντίν Ουναΐ, με τον Μαροκινό άσο του Παναθηναϊκού να υποβάλεται σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού του ποδιού.

Ο Ουναΐ είχε υποστεί πλήρη ρήξη στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης στις 18 Οκτωβρίου, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται τελικά στους 5 μήνες.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένη κλινική του Παρισίου. Ο πρώτος που επισκέφθηκε τον Ουναΐ μετά την επέμβαση ήταν το δεξί μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι. Τη συνάντηση των δύο Μαροκινών γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός, με ανάρτηση στο Instagram.

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Όπως γνωστοποίησε το «τριφύλλι», στη χειρουργική ομάδα, μαζί με τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, συμμετείχαν ο παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν.