Το νέο mobile app της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ένα project που έτρεξε με γοργούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες, με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία εφάμιλλη του μεγέθους και του εκτοπίσματος του συλλόγου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τη νέα εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα (mobile app), μέσω απ' την οποία οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα νέα κι όσα τους ενδιαφέρουν για την αγαπημένη τους ομάδα, παρουσίασε η «πράσινη» ΠΑΕ το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10), μέσω μίας πολύ αναλυτικής ενημέρωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φέρνει στην Ελλάδα το μέλλον της ψηφιακής εμπειρίας των φιλάθλων, σε συνεργασία με την YinzCam, έναν παγκόσμιο ηγέτη στα sports apps, που έχει διαμορφώσει την ψηφιακή αίσθηση και επαφή εκατομμυρίων φιλάθλων μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς και ομάδες απ’ όλο τον πλανήτη.

Το νέο mobile app της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ένα project που έτρεξε με γοργούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες, με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία εφάμιλλη του μεγέθους και του εκτοπίσματος του συλλόγου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μία εμπειρία που είναι ανάλογη αυτής που απολαμβάνουν οι φίλαθλοι των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης!

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Είναι ενδεικτικό πως το δίκτυο συνεργατών της YinzCam διαθέτει περισσότερες από διακόσιες (200) ομάδες στο κορυφαίο επίπεδο και εκτείνεται σε όλο το φάσμα του παγκόσμιου αθλητισμού, περιλαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- ομάδες από το NBA (Boston Celtics, Denver Nuggets, Washington Wizards, New Orleans Pelicans κ.ά.), το NFL (New York Giants, Denver Broncos κ.ά.), το NHL (Los Angeles Kings, Tampa Bay Lightning, Chicago Blackhawks κ.ά.), το MLS (Chicago Fire, Philadelphia Union κ.ά.), την Premier League (Tottenham Hotspur, Brentford City, Brighton & Hove Albion κ.ά.) την EuroLeague (Dubai Basketball), όπως επίσης και πίστες της Formula 1 (Las Vegas, Miami, Silverstone κ.ά.).

Μέσα από ένα εύχρηστο και σύγχρονο περιβάλλον, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα όσα αφορούν την αγαπημένη τους ομάδα:

-Τελευταία νέα

-Αποκλειστικό περιεχόμενο

-Videos

-Ηighlights

-Στατιστικά

-MatchDay Experience

-Interactive Games

-Πρόσβαση στο eShop της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

-Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και ψηφοφορίες

Η νέα εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να αποτελέσει πολλά περισσότερα από έναν τρόπο ενημέρωσης και να γίνει το σημείο συνάντησης της ομάδας με τον κόσμο της, δίνοντας νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πρόσβαση σε μοναδικές εμπειρίες που φέρνουν τους φιλάθλους ακόμα πιο κοντά στους πρωταγωνιστές του γηπέδου.

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά ενός αγώνα. Είναι η προσμονή πριν από τη σέντρα, ο παλμός της εξέδρας και οι στιγμές που μοιραζόμαστε! Με τη νέα επίσημη εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Τριφύλλι βρίσκεται στην οθόνη του κινητού σου κι εσύ ακόμη πιο κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.

Κατέβασε τη νέα εφαρμογή από το App Store για iOS και το Play Store για Android, ανακάλυψε όλες τις δυνατότητές της και γίνε μέρος της νέας ψηφιακής εμπειρίας του Παναθηναϊκού!».