Ο Ναν «μίλησε» την κρίσιμη στιγμή για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολη νίκη με 80-75 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, φτάνοντας στην 7η νίκη του, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι «πράσινοι» είχαν ξανά προβληματική αμυντική λειτουργία, με κακές επιστροφές, έλλειψη συγκέντρωσης και αδυναμία να ελέγξουν τα ριμπάουντ, δίνοντας στους Ιταλούς τη δυνατότητα να παραμείνουν διαρκώς στην διεκδίκηση του παιχνιδιού.

Η Αρμάνι μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 2-8, εκμεταλλευόμενη την αργή αντίδραση του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Παρά την αστοχία της από τα 6,75 μ., η ιταλική ομάδα βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 18-19.

Στη δεύτερη περίοδο, η άμυνα των γηπεδούχων βελτιώθηκε προσωρινά και ο Παναθηναϊκός έτρεξε επιμέρους σκορ 18-6, παίρνοντας προβάδισμα 36-25 και φτάνοντας λίγο αργότερα στο +12 (39-27). Ωστόσο, αντί να αξιοποιήσει τη διαφορά, υπέπεσε σε λάθη και κακές επιθετικές επιλογές, επιτρέποντας στην Αρμάνι να απαντήσει με σερί 1-10 και να μειώσει σε 40-37 στο ημίχρονο.

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και μετά την ανάπαυλα. Οι Ιταλοί ανέβασαν την πίεσή τους στην άμυνα, βρήκαν εύκολους πόντους και πέρασαν μπροστά με 42-46 στο 23ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να περιορίσει τη δράση των αντιπάλων του, ενώ τα διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ της Αρμάνι έδιναν επιπλέον κατοχές στους φιλοξενούμενους. Ο Κέντρικ Ναν προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα, οδηγώντας την ομάδα του σε νέα ανατροπή, όμως το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Αρμάνι μπροστά στο σκορ (60-61).

Στην τελευταία περίοδο, οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις ανέλαβαν πρωτοβουλίες, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο 68-64 στο 33'. Η αντίδραση της ιταλικής ομάδας, ωστόσο, ήταν άμεση. Με σερί 0-5, η Αρμάνι πέρασε ξανά μπροστά με 68-69, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την ομάδα που είχε ξεκινήσει τον αγώνα με ρεκόρ 1-6 και πέντε συνεχόμενες ήττες.

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Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στα 51 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 75-74, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη νίκη. Τη λύση έδωσε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος στα 6,7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος «έσπασε» την άμυνα της Αρμάνι με ατομική ενέργεια και εύστοχο λέι απ, διαμορφώνοντας το 77-74.

Ο Ναν ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, έχοντας καθοριστική παρουσία στην επίθεση και αναλαμβάνοντας την ευθύνη στις κρίσιμες κατοχές. Σημαντικές λύσεις έδωσαν επίσης ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Ματίας Λεσόρ, ιδιαίτερα στα διαστήματα που ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του.

Παρά τη νίκη, η εικόνα των «πρασίνων» δεν αφήνει σε καμία περίπτωση περιθώρια εφυσηχασμού. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν κατάφερε να διατηρήσει την αμυντική ένταση σε διάρκεια, επέτρεψε στην Αρμάνι να επιστρέψει από σημαντικές διαφορές και δυσκολεύτηκε να ελέγξει τον ρυθμό.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε τελικά τη νίκη χάρη στην ποιότητα και τις ατομικές λύσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως η αμυντική του λειτουργία παραμένει ένα ζήτημα που θα χρειαστεί άμεση βελτίωση ενόψει της συνέχειας.

Με σερί 7-1 ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή, εν αντιθέσεις με την Αρμάνι, η οποία γνώρισε την 7η ήττα της στη διοργάνωση.