Την 7η νίκη που θα τον κρατήσει την κορυφή της Euroleague θα ψάξει ο Παναθηναϊκός.

Την ιταλική Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται απόψε (27/10) ο Παναθηναϊκός στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός «οδηγεί» τη βαθμολογία της Euroleague με ρεκόρ 7-1, σε αντίθεση με την Αρμάνι, η οποία βρίσκεται στη 19η θέση με μόλις 1 νίκη και 6 ήττες.

«Το Μιλάνο είναι μία ομάδα με πολλή ποιότητα. Πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας και αυτούς. Χρειάζεται σταθερότητα για 40 λεπτά. Έχουν πολλή ποιότητα στην ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και να επιστρέψουμε στην επιθετικότητα, η οποία είναι απαραίτητη για την Euroleague. Όλοι είναι διαθέσιμοι να προπονηθούν, προπονήθηκαν ήδη, μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός», δήλωσε για το αποψινό ματς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.