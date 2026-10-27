Στις 28 Μαΐου θα γίνουν οι ημιτελικοί και στις 30 Μαΐου του 2027 ο τελικός της EuroLeague.

Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι για το 2027 όπως ανακοίνωσε το τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η διοργανώτρια αρχή το μεσημέρι της Τρίτης (27/10).

Το ίδιο θα συμβεί και το 2029 τηρώντας την συμφωνία που είχε κάνει η EuroLeague με τα ΗΑΕ. Έτσι, μετά τη διοργάνωση του 2025 αλλά και την επιτυχημένη διοργάνωση του Super Cup τον περασμένο Σεπτέμβρη, η μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης θα διεξαχθεί στη Μέση Ανατολή.

Στις 28/5 θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί, ενώ στις 30/5 θα λάβει χώρα ο τελικός που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2027. Την ίδια μέρα θα γίνει και ο τελικός του Adidas Next Gen με τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη να κοντράρονται τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στις μικρές ηλικίες.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι (DCT Abu Dhabi) και η EuroLeague Basketball ανακοίνωσαν την επιστροφή του Final Four της EuroLeague στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 2027 και το 2029.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, τον Μάιο του 2025, το Final Four της EuroLeague, με την παρουσίαση της Experience Abu Dhabi, επιστρέφει στην Etihad Arena στις 28 και 30 Μαΐου 2027. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ θα διεκδικήσουν και πάλι το τρόπαιο του πρωταθλητή.

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Η ανακοίνωση αποτυπώνει τη συνεχή επένδυση του Άμπου Ντάμπι σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας, οι οποίες προσελκύουν κοινό από όλο τον κόσμο, ενισχύουν την τουριστική οικονομία και εδραιώνουν τη θέση του εμιράτου ως σημαντικού προορισμού για το διεθνές μπάσκετ.

Την Παρασκευή 28 Μαΐου, οι τέσσερις ομάδες που θα έχουν ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια της σεζόν θα αναμετρηθούν στους δύο ημιτελικούς, με τους νικητές να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Το αγωνιστικό διήμερο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30 Μαΐου. Αρχικά, θα διεξαχθεί ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague, με τη συμμετοχή των κορυφαίων νεαρών ταλέντων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο τελικός της EuroLeague, όπου θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής της σεζόν».

{https://x.com/EuroLeague/status/2115081090566066378}