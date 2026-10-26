Με άλλη μια προφυλάκιση ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ.

Ένας ακόμη διαιτητής, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων για τα «στημένα» στο μπάσκετ στους τέσσερις. Πρόκειται για τον ειδικό σύμβουλο σε θέματα διαιτησίαας στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Ηλία Κορομηλά.

Μόνο η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης μετά την απολογία τους στον ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με κατ' οίκον περιορισμό και τον όρο να μην ασχολούνται με το μπάσκετ.

Στην απολογία του ο Ηλίας Κορομηλάς υποστήριξε πως ο ίδιος δεν είχε καμία αρμοδιότητα στον ορισμό των διαιτητών και ούτε μπορούσε να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία επιλογής τους.

«Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), ούτε είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες. Οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας. Συνεπώς, ουδεμία αρμοδιότητα είχα ως προς τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών, αλλά ούτε και θα μπορούσα να έχω εκ της θέσεως και των καθηκόντων μου, να ασκώ εν τοις πράγμασι αποφασιστική επιρροή στη διαδικασία επιλογής και ορισμού διαιτητών», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Ερωτώμενος επίσης για τις 9 πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων ομάδων, ο Ηλίας Κορομηλάς ισχυρίστηκε:

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«Ουδεμία συμμετοχή είχα στις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις, τις οποίες αρνούμαι κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Οι σε βάρος μου κατηγορίες στηρίζονται ουσιαστικά στις καταθέσεις δύο και μόνο προσώπων, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική μου εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες».

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