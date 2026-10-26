Αλληλουχία συμπτώσεων μεταξύ του συστήματος ΝΔ - Μαξίμου. Ο Λιόλιος και τα «μπαγιάτικα» δρομολόγια Ευελπίδων – Κορυδαλλού.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2021 ο Βαγγέλης Λιόλιος περνά την πόρτα του υπουργικού γραφείου του Λευτέρη Αυγενάκη για να ανταλλάξουν φιλοφρονήσεις μετά την εκλογή του στην ηγεσία της ΕΟΚ. Είχε προηγηθεί, κατά την πεπατημένη της τοποθέτησης Κοντολέοντα στην ΕΥΠ, η αλλαγή του νόμου με πρόβλεψη ηλικιακού ορίου, προκειμένου να αποκλειστεί ενδεχόμενη επανεκλογή Βασιλακόπουλου στην Ομοσπονδία, η οποία οδήγησε στην εκλογή του άγνωστου μέχρι τότε Πατρινού επιχειρηματία.

Η εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου σχεδόν πανηγυρίστηκε στη Βουλή από βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης, διότι θεωρήθηκε ως πτώση του τελευταίου ισχυρού προπυργίου του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προερχόταν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και άνοιγε το δρόμο για γαλάζια «έφοδο» στα αθλητικά σωματεία ανά την επικράτεια.

Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος νόμος αποδείχθηκε τόσο φωτογραφικός που εξελίχθηκε σε μίας χρήσης, αφού μετά την εκλογή Λιόλιου επανήλθε στην... προτέρα κατάσταση, κρίνοντας πως το ηλικιακό όριο τελικά ήταν αντισυνταγματικό. Ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης απέδιδε την νομοθετική αλλαγή με την οποία εξελέγη ο Λιόλιος στην ΕΟΚ σε «έντονη επιμονή» του τότε Μεγάρου Μαξίμου.

Το σύστημα ΝΔ - Μαξίμου

Ο τρόπος εκλογής του ωστόσο δεν αποτελεί το μοναδικό συνδετικό του κρίκο με τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Η πενταετής πορεία του Βαγγέλη Λιόλιου στο τιμόνι της ΕΟΚ χαρακτηρίζεται από μία αξιοσημείωτη ακολουθία συμπτώσεων που έχουν πάντα ως κοινό παρονομαστή πρώην και νυν ενοίκους του Μεγάρου Μαξίμου.

Λίγο πριν τις εκλογές του 2019 και την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία από τις επικοινωνιακές εμφανίσεις του επέλεξε να παίξει μπάσκετ στην Πάτρα με τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών, της ομάδας του Βαγγέλη Λιόλιου και εν συνεχεία του Γιώργου Μαυραγάνη.

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Η αλληλουχία συμπτώσεων ωστόσο δεν σταματά, αφού μόλις είκοσι μέρες πριν την αποκάλυψη του σκανδάλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πεζοπορία στον Όλυμπο, έχοντας στο πλευρό του τον... δασάρχη Πιερίας και προφυλακισμένο πλέον διαιτητή Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 820.000 ευρώ.

Ενώ χθες η εφημερίδα Documento αποκάλυψε πως ο στενός συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ και βασικός κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Γιώργος Μαυραγάνης έστελνε μηνύματα σε διαιτητές με φωτογραφίες μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, κομπάζοντας για τις προσβάσεις και τις διασυνδέσεις του με το κέντρο της εξουσίας.

Πέντε χρόνια μετά, χθες, ο Βαγγέλης Λιόλιος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ως κατηγορούμενος για εγκέφαλος στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή μαζί με τον Μαυραγάνη.

Ο Πρωθυπουργός με καθυστέρηση τεσσάρων ημερών τοποθετήθηκε για το θέμα στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του. Όχι επί των αλλεπάλληλων συμπτώσεων και των σημείων τομής με τον υπόδικο πλέον πρόεδρο της ΕΟΚ. Ούτε για κάποια αυτοκριτική για την αλλαγή του νόμου που οδήγησε στο στήσιμο αυτού του μηχανισμού διαφθοράς στο μπάσκετ. Αλλά για να πει απλά πως η διαφθορά στον αθλητισμό «δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την δική μας κυβέρνηση. Καμία σύλληψη δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Η απρόσκοπτη έρευνα, όμως, ακόμη και όταν αφορά πρόσωπα με οικονομική ή θεσμική ισχύ, είναι απαραίτητος όρος μιας πολιτείας που θέλει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της» και να σχετικοποιήσει την υπόθεση ως μία τυχαία υπόθεση διαφθοράς, όπως και η φοροδιαφυγή της Pizza Fan.

Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα που χρήζουν πειστικών απαντήσεων, για μία ακόμα υπόθεση βαθιάς διαφθοράς που πλήττει τον πυρήνα της εξουσίας του συστήματος Μητσοτάκη, είναι πολλά, αυτονόητα και σοβαρά.

Και δεν δύναται να μείνουν αναπάντητα ή πολύ περισσότερο να λησμονηθούν από έτερες υποθέσεις και αστυνομικές επιχειρήσεις στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Είτε αυτές αφορούν νέα «ψάρια» ή και «μπαγιάτικα» που έχουν κάνει τη διαδρομή Ευελπίδων – Κορυδαλλού ουκ ολίγες φορές.