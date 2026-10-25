Εύλογη η προσπάθεια επικοινωνιακής εκμετάλλευσης των υποθέσεων ως αντιστάθμισμα στην εδραιωμένη πεποίθηση καθετοποιημένης κυβερνητικής διαφθοράς την τελευταία επταετία, αλλά δύσκολα πείθει.

Συμβάλλει η κυβέρνηση στην πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής; Το ερώτημα είναι πραγματικό, δεδομένης της στρατηγικής των τελευταίων εικοσιτετραώρων να ενταχθούν στην επικοινωνιακή φαρέτρα του Μεγάρου Μαξίμου ως κυβερνητικές πρωτοβουλίες και επακόλουθα και επιτυχίες οι τρέχουσες δικαστικές εξελίξεις.

Αρα το δεύτερο ερώτημα είναι, αν τα πράγματα έχουν όντως έτσι. Και μοιάζει μάλλον ρητορικό.

Και αυτό διότι και στις δύο περιπτώσεις - σαφώς διαφορετικές μεταξύ τους - οι αποκαλύψεις δεν προέκυψαν από κάποια κυβερνητική πρωτοβουλία αλλά από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Από καταθέσεις προσώπων δηλαδή με γνώση -ή με επίκληση γνώσης- έκνομων ενεργειών στις αρμόδιες Αρχές.

Στην περίπτωση της φοροδιαφυγής μαμούθ στην Pizza Fan, για την οποία έφτασε να επαίρεται ο κ. Μητσοτάκης, το κουβάρι ξεκίνησε να ξετυλίγεται από καταγγελία πρώην εργαζόμενου.

Στη δε περίπτωση των «στημένων» στο ελληνικό μπάσκετ, τα πράγματα είναι ακόμη πιο περίπλοκα για το Μέγαρο Μαξίμου και μάλλον το καθιστούν βασικότατο μέρος του προβλήματος και σίγουρα όχι της λύσης. Διότι η κυβέρνηση της ΝΔ ήταν αυτή που άλλαξε το νόμο δια μέσω του τότε υπουργού κ. Αυγενάκη, προκειμένου να μπορεί να αναλάβει την ΕΟΚ ο Ευάγγελος Λιόλιος, με τα όσα ακολούθησαν να τα βλέπουμε πλέον ως αντικείμενο της δικογραφίας. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που έκανε πριν δύο εβδομάδες πεζοπορία με τον προφυλακισθέντα πλέον διαιτητή που είχε από τις… οικονομίες του 820 χιλιάρικα σε σεντούκι σπίτι του. Και τέλος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που έστηνε φιέστα με τον κ. Λιόλιο στην Πάτρα παίζοντας μπάσκετ με τη φανέλα του Προμηθέα.

Ως εκ τούτου, εύλογη η προσπάθεια επικοινωνιακής εκμετάλλευσης των υποθέσεων ως αντιστάθμισμα στην εδραιωμένη πεποίθηση καθετοποιημένης κυβερνητικής διαφθοράς την τελευταία επταετία, αλλά δύσκολα πείθει. Αντίθετα καταντά γκροτέσκο…

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