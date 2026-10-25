Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα «κεράσματα». Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες.

Το κύκλωμα της Pizza Fan, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, απέκρυπτε από το Δημόσιο μεγάλο μέρος των κερδών, χωρίς να εκδίδει αποδείξεις σε παραγγελίες που καταχωρούνταν ως «κεράσματα».

Η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από την τουλάχιστον δεκαετή δράση της οργάνωσης, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη που αποκρύφτηκε ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα της αλυσίδας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Έτσι οι εμπλεκόμενοι μπορούσαν να παρακολουθούν τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να διανέμουν ανάλογα τα παράνομα κέρδη. Σε όσους αρνούνταν να συνεργαστούν, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ασκούσε πιέσεις, ώστε να ακολουθούν όλοι οι διαχειριστές καταστημάτων του δικτύου την ίδια λογική.

Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν κυμαίνεται περίπου στο 20%, ενώ την επίβλεψη του συστήματος είχε αναλάβει το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

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Από την παρακολούθηση των αρχών καταγράφηκαν συνομιλίες που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

Τηλεφωνική συνομιλία του κατηγορούμενου επιχειρηματία με τον φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης, για ποιο λόγο ορισμένα καταστήματα δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα «κεράσματος» στο take away:

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Απλά να έχουμε μια κατάσταση Ποιοι δεν το χρησιμοποιούν.

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Ε, καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα, θα καταλάβεις, άμα είναι ο Δ… ναι, δεν θέλει, Φοβάται το προσωπικό.

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: αν είναι ξέρω γω, Κάποιος άλλος, όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς. Πες του να μας βγάλει μια λίστα με αυτούς που δεν χρησιμοποιούνε.

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Δεν παίζουν μπάλα το «ΤΑΚΕ» ναι.

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Για να τους έχουμε υπ όψιν μας και να το συζητήσουμε. Δεν είναι πάρα πολλοί πάντως, δεν είναι σοβαροί, άμα σκεφτείς ότι τον Κ… πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην Pizza Fan.

Συνομιλία του κατηγορούμενου επιχειρηματία με διαχειριστή καταστημάτων και υπάλληλο του λογιστηρίου, όπου ο πρώτος ζητά ενημέρωση για τα κεράσματα και τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία εμφανίζουν αύξηση:

Διαχειριστής: Και να σου πω και για τα κεράσματα, Λογιστήριο, τιμολόγηση. Λοιπόν, τα κεράσματα του Ιουλίου είναι 146.000 ευρώ σαν σύνολο, όταν ο Μάιος και ο Απρίλιος ήταν στα 80 και στα 90.000 ευρώ.

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: ΟΚ.

Συνομιλία του διευθυντή λειτουργίας της εταιρείας με τον φερόμενο ως υπαρχηγό, για τις αλλαγές στο σύστημα, λόγω των οποίων, όπως αναφέρει ο υπαρχηγός, θα πρέπει να μειωθεί η κερδοφορία των καταστημάτων εφόσον ανέβει το ποσοστό των κερασμάτων, και για τον τρόπο που ενημερώνονται σταδιακά τα καταστήματα: