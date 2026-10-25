Οι δύο αλυσίδες βρίσκονται στο μικροσκόπιο διαφορετικών αστυνομικών ερευνών για φερόμενες οικονομικές παραβάσεις.

Μια ακόμη απόλυση από το επαγγελματικό του παρελθόν αποκάλυψε ο stand-up κωμικός Πάρις Ρούπος, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που ερευνούν οι Αρχές στις αλυσίδες Pizza Fan και «Χωριάτικο».

Ο Πάρις Ρούπος, ο οποίος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan εξαιτίας αστείου που έκανε σε παράστασή του, γνωστοποίησε ότι είχε χάσει τη δουλειά του και από την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Η αποκάλυψη έγινε την Κυριακή (25/10), μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της αστυνομικής επιχείρησης στην αλυσίδα φούρνων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φορολογική απάτη.

Ο κωμικός επέλεξε να σχολιάσει τις εξελίξεις με χιούμορ, συνδέοντας τις δύο επιχειρήσεις στις οποίες είχε εργαστεί ως γραφίστας.

«FU(A)N FACT. Το 2020 απολύθηκα και από την αντίστοιχη αλυσίδα φούρνων όπου εργαζόμουν ως γραφίστας. Το νου σας!», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα σχόλια που ακολούθησαν την ανάρτηση

Η δημοσίευσή του προκάλεσε σειρά χιουμοριστικών σχολίων, με αρκετούς χρήστες να αναφέρονται στη σύμπτωση των δύο προηγούμενων εργοδοτών του με τις υποθέσεις που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

«Σε ποιες εταιρείες έχετε εργαστεί, γενικά; Για να βάλουμε ένα στοιχηματάκι τι άλλο θα σκάσει;», σχολίασε ένας χρήστης.

Άλλος τον ρώτησε εάν έχει εργαστεί και σε κάποια γνωστή αλυσίδα καφέ, ενώ υπήρξε και σχόλιο που ανέφερε: «Πολύ καταπιεστικός προς τους εργοδότες σου πρέπει να είσαι ρε Πάρη».

{https://www.facebook.com/parisroupos/posts/pfbid0EVavYZ4XjjsuJ6eia8u9vi4neTseVqUDb5TFTgPtSwUWRyk8mXjof88R8aYyceuyl}

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάρις Ρούπος είχε απολυθεί από την Pizza Fan έπειτα από αντιδράσεις που προκάλεσε αστείο του σχετικά με την ελληνική σημαία, κατά τη διάρκεια παράστασης stand-up comedy.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να ζητούν ακόμη και μποϊκοτάζ της εταιρείας.

Η Pizza Fan είχε τότε ανακοινώσει ότι διαφωνούσε με το περιεχόμενο του αστείου και προχωρούσε στη λύση της συνεργασίας της με τον κωμικό.