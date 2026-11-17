«Νομίζω ότι υπάρχει μια ωριμότητα πια και όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα επεισόδια σε μια τέτοια επέτειο μόνο κακό κάνουν», σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τη βεβαιότητα ότι θα συλληφθούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση «Χωριάτικο» που φαίνεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό εξέφρασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ως παράδειγμα ανέφερε την πρόσφατη σύλληψη στη Γερμανία δύο καταδικασμένων δολοφόνων, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε δις ισόβια και παρέμεναν ασύλληπτοι για περίπου έναν χρόνο. «Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Η Ευρώπη πια είναι ένας ενιαίος χώρος. Δεν έχουν καταφύγιο. Αργά ή γρήγορα όσοι είναι παράνομοι συλλαμβάνονται», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Ειρηνικά οι σημερινές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι φετινές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθούν ειρηνικά. Τόνισε ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ωριμότητα και συνειδητοποίηση ως προς την ανάγκη να αποφευχθούν επεισόδια που, όπως είπε, αμαυρώνουν το νόημα της επετείου και διαλύουν τις συγκεντρώσεις.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην επέτειο της 6ης Δεκεμβρίου, εκτιμώντας ότι και οι δύο ημέρες θα κυλήσουν χωρίς εκτεταμένα επεισόδια, ενώ σημείωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια ωριμότητα πια και όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα επεισόδια σε μια τέτοια επέτειο μόνο κακό κάνουν. Πρώτα στην επέτειο και στη μνήμη, και δεύτερον σ' αυτούς. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι σήμερα, και σήμερα μάλλον, όπως και η άλλη επέτειος που έρχεται, 6 Δεκεμβρίου Θα είναι ειρηνική και θα διαδηλώσουν όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ελάχιστα ακραία στοιχεία που επιχειρούν να αμαυρώσουν την εικόνα των συγκεντρώσεων και να προκαλέσουν τη διάλυσή τους, επισημαίνοντας ότι γίνεται προσπάθεια να απομονώνονται. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι και οι ίδιοι θα αντιληφθούν πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για τέτοιου είδους συμπεριφορές.

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«Έχει αλλάξει η αντίληψη γύρω από τη διαχείριση των διαδηλώσεων»

Σε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών αρχών, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι λαμβάνονται επιχειρησιακά μέτρα, αλλά υπογράμμισε πως έχει αλλάξει και η αντίληψη γύρω από τη διαχείριση των διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών.

«Λάθος η συζήτηση για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, έχουν κριθεί»

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ο υπουργός τη χαρακτήρισε άκαιρη και λανθασμένη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη καταγραφεί ιστορικά και μέσα από μαρτυρίες.

«Αυτή είναι μια κακή συζήτηση, λάθος συζήτηση σε λάθος στιγμή. Αυτά έχουν κριθεί και ιστορικά και με μαρτυρίες και είναι μια μαρτυρία του ελληνικού λαού και της δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό. Αυτά που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί υπό το βλέμμα και σήμερα χιλιάδων ζώντων μαρτύρων», σημείωσε.

Για τα επεισόδια στο ΕΚΠΑ: «Θα συλληφθούν και αυτοί»

Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο κος Χρυσοχοΐδης, είπε ότι η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται ενώ διαβεβαίωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα συλληφθούν.

«Δεν υπάρχει κάποιος που δεν συλλαμβάνεται. Θα συλληφθούν και αυτοί. Όπως θα συλλαμβάνεται ο κάθε ένας ακόμα που δεν έχει αντιληφθεί ότι ο χώρος του πανεπιστημίου δεν είναι χώρος βίαιης αναμέτρησης, αλλά χώρος σπουδών, γνώσης, πολιτισμού και επιστήμης», ανέφερε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα εξαλειφθούν πλήρως. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εφαρμογής του σχεδίου για την ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Κάμερες στους αστυνομικούς

Αναφερόμενος, τέλος, στη χρήση καμερών κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, είπε ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ διαθέτουν ήδη κάμερες, ενώ σύντομα αναμένεται να αξιοποιηθούν και οι ατομικές κάμερες σώματος (bodycams), ώστε να καταγράφεται μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων.

Η κατάσταση στο Ζεφύρι και η παραβατικότητα

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός και στην κατάσταση που επικρατεί στο Ζεφύρι και στους οικισμούς όπου καταγράφονται φαινόμενα παραβατικότητας, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην αστυνομική δράση.

Όπως ανέφερε, απαιτείται μια ευρύτερη κοινωνική παρέμβαση, με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και των αρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη.

«Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτά όλα αυτά έχουν επίπτωση στην κοινωνική τους στη συνέχεια συμπεριφορά. Υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσής τους», ανέφερε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η κατάσταση στους συγκεκριμένους οικισμούς παραμένει δύσκολη και ότι απαιτείται συνολική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Γυρίζουμε την πλάτη όλοι σε αυτό το πρόβλημα και τελικώς εκδηλώνεται ως εγκληματικότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος επισκέπτεται τακτικά την περιοχή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία ειδικού τμήματος στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το οποίο ασχολείται με την εγκληματικότητα στους συγκεκριμένους οικισμούς.

Όπως είπε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν οδηγηθεί στη φυλακή πολλοί εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις εγκληματικότητας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Αναφερόμενος στις επιμέρους μορφές παραβατικότητας, έκανε λόγο για υποθέσεις ναρκωτικών, ανθρωποκτονιών, μεγάλων κλοπών, διαρρήξεων και απατών, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν εξαρθρωθεί περισσότερες από 45 εγκληματικές οργανώσεις που χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικά κέντρα για να εξαπατούν πολίτες.

Για τις ρευματοκλοπές, ανέφερε ότι πραγματοποιούνται καθημερινά αστυνομικές επιχειρήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Περισσότερες από 200 εγκληματικές οργανώσεις και 2.000 συλλήψεις σε δύο χρόνια

Επαναλαμβάνοντας τον απολογισμό της δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), δηλαδή του «ελληνικού FBI», επισήμανε ότι μέσα σε δύο χρόνια από την ίδρυσή της έχουν εξαρθρωθεί περισσότερες από 200 εγκληματικές οργανώσεις.

Όπως ανέφερε, από τον Οκτώβριο του 2024, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία της υπηρεσίας, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 2.000 συλλήψεις, ενώ 800 άτομα έχουν προφυλακιστεί. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος εμπλεκομένων σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Ο υπουργός εξήγησε ότι οι έρευνες για την εξάρθρωση τέτοιων οργανώσεων απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς προϋποθέτουν συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, εξέταση ισολογισμών, αστυνομική διείσδυση και εκτεταμένη συλλογή αποδεικτικού υλικού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τρόπο λειτουργίας της ΔΑΟΕ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια υπηρεσία με ειδική οργανωτική δομή, ιεραρχία, ένστολο και ένοπλο προσωπικό, δυνατότητα αστυνομικής διείσδυσης και εισαγγελική εποπτεία για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ερευνών.

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