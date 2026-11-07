Τα γενέθλια της Αλέκας, τρίτο δεκαήμερο Νοεμβρίου η Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, στη Λευκωσία ο Μητσοτάκης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι κατηγορηματικός. Οι συγκεντρώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, ακόμα και αν πραγματοποιούνται σε κλειστό χώρο θα πρέπει να απαγορευτούν. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ορίσει μια κοινή ομάδα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη προκειμένου να βρεθεί τρόπος που θα ξεπεραστεί η σχετική διάταξη του Συντάγματος, που δεν επιτρέπει σε έναν αποφυλακισμένο να μιλάει σε κλειστό χώρο από τη στιγμή που δεν παραβιάζει το νόμο. Η κοινή επιτροπή των δυο υπουργείων δεν έχει βρει ακόμα λύση. Ο Χρυσοχοΐδης όμως είναι κατηγορηματικός, οι συγκεντρώσεις του Κασιδιάρη ακόμα και σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να απαγορευτούν. Από τώρα!

Ποιον επιχειρούν να μπλέξουν για το «Χωριάτικο»

Πρώην βουλευτή, που έχει διαγραφεί από το κόμμα του και έχει παραδώσει και την έδρα του, επιχειρούν κάποιοι να εμπλέξουν στο σκάνδαλο με το «Χωριάτικο». Οι διαρροές, μάλιστα, προέρχονται από το κόμμα του. Νεότερα προσεχώς!

Στα μέσα προς τέλη Νοεμβρίου η Νίνα Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ

Στο τέλος του φτάνει το σήριαλ της ένταξης της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ- με τα τόσα επεισόδια θυμίζει σειρές του ...Φώσκολου!

Πότε θα γίνει τελικά;

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη λένε από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά.

Ως τις 25 Νοεμβρίου η Νίνα Κασιμάτη θα είναι μέλος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στη Β΄ Πειραιά!

ΥΓ: Δεν χρειάζεται η συγκεκριμένη μεταγραφή για να καταλάβουμε πόσο ,πλήττεται ο κοινοβουλευτισμός...

Το ερώτημα για το βιβλίο της Ντόρας

Ασφαλώς και ποιοι θα παρουσιάσουν το βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη στις 10 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα.

Το Dnews είχε γράψει πρώτο (και γύρω από αυτό γίνεται ακόμα η συζήτηση) πως οι πρώτες σκέψεις ήταν να παρουσιαστεί το βιβλίο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο- Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχάστε το.

Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο: Μέχρι πού φτάνει τις αποκαλύψεις στο βιβλίο η Ντόρα Μπακογιάννη; Μιλάμε για «Αυτοβιογραφία» που καλύπτει τα τελευταία χρόνια της πολιτικής ζωής της χώρας.

Και το ερώτημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς το βιβλίο είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου αλλά αναβλήθηκε για τέλη του μηνός-αρχές Δεκεμβρίου. Γεγονός που δείχνει πως η «μεγάλη κυρία της πολιτικής» γράφει-σβήνει!

Τα γενέθλια της Αλέκας

Τα 81 της χρόνια έκλεισε η Αλέκα Παπαρήγα.

Το ΚΚΕ οργάνωσε μια πολύ γλυκιά εκδήλωση στον Περισσό για να την τιμήσει.

Παρών και ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

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Στην Λευκωσία ο Μητσοτάκης

Τη Λευκωσία είναι προγραμματισμένο να επισκεφτεί ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στην Κυπριακή πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ο 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδος- Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με το θέμα της πόντισης ανοιχτό, είναι σαφές πως ο χρόνος της επίσκεψης Μητσοτάκη θα έχει πολύ ενδιαφέρον.