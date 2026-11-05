«Από πότε γνώριζε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ για το πλιάτσικο απ’ το «Χωριάτικο»;» αναφέρει η Όλγα Γεροβασίλη.

Το ζήτημα που αφορά στο «Χωριάτικο» και τη γνώση του θέματος από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, έθεσε με ερώτησή της στη Βουλή η βουλεύτρια Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη.

Η Όλγα Γεροβασίλη έθεσε τα εξής ερωτήματα:

1) Υφίσταται υπηρεσιακό έγγραφο ήδη από 18 Ιουνίου του 2025 προς τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ αλλά και προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, σχετικά με το δίκτυο φοροδιαφυγής του «Χωριάτικο»;

2) Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο του από 18.06.2025 ως άνω υπηρεσιακού εγγράφου;

3) Σε ποιες ενέργειες προέβη σχετικά έκτοτε η ΑΑΔΕ και ο επικεφαλής της;

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4) Διαβίβασε αρμοδίως στην Εισαγγελία η ΑΑΔΕ και ο επικεφαλής της τις καταγγελίες για τα χρηματιζόμενα στελέχη της;.