Έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό για το Europa League.

Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην Αθήνα λίγες ώρες πριν από το ματς της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι υποστηρικτές της βουλγαρικής ομάδας έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα χαιρέτησαν ναζιστικά. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό οπαδικής ιστοσελίδας στο Χ, φαίνεται να κινούνται στη λεωφόρο βασιλέως Γεωργίου και κάποια στιγμή ορισμένοι από αυτούς χαιρετούν ναζιστικά.

Κατά τα φαινόμενα, ο ναζιστικός χαιρετισμός έγινε μπροστά από το άγαλμα του Χάρι Τρούμαν που βρίσκεται εκεί, καθώς προέβησαν σε αυτή την κίνηση την ώρα που περνούσαν από το εν λόγω σημείο.

{https://x.com/hooliganscz1999/status/2118380714571739137}