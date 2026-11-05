Deal τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ για το Champions League, το Europa και το Conference.

Αλλάζει το ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο σε ό,τι αφορά τις διοργανώσεις της UEFA, καθώς η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου εξασφαλίζει έως το 2031 τα δικαιώματα του Champions League, του Europa και του Conference.

Ο ΣΠΟΡ FM TV εξασφαλίζει τα δικαιώματα μετάδοσης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων από το 2027 έως το 2031, με ένα deal 300-320 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πακέτο της συμφωνίας περιλαμβάνει περίπου 500 αναμετρήσεις ανά σεζόν, οι οποίες θα μεταδίδονται από τον ΣΠΟΡ FM TV και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο έτερος διεκδικητής των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Champions League, του Europa και του Conference για την Ελλάδα ήταν η Percapita, συμμαχία καναλιών που έφτασε μέχρι τον δεύτερο γύρο της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.