Ο Παπαθεοδώρου κατέκτησε το τρίτο μετάλλιό του στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων.

Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων στο Ντακάρ και πλέον η «συλλογή» του από τη διοργάνωση περιλαμβάνει ένα μετάλλιο κάθε χρώματος.

Έπειτα από ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, ο Παπαθεοδώρου πανηγύρισε τη νίκη στα 50 μ. ύπτιο με 25.69, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων 2026.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης τερμάτισε μαζί με τον Πορτογάλο Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα, με τον οποίο ανέβηκε μαζί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

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Αυτό είναι το τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας στο Ντακάρ και όλα τα έχουν κατακτήσει αθλητές της κολύμβησης. Πριν το χρυσό στα 50 μ. ύπτιο, ο Παπαθεοδώρου κέρδισε το χάλκινο στα 200 μ. ύπτιο και το ασημένιο στα 100 μ. ύπτιο. Επίσης, η Ειρήνη Ζερβού κατέκτησε το ασημένιο στα 200 μ. ύπτιο.

Η κούρσα του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων

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Παπαθεοδώρου: Κυνηγούσα από την αρχή αυτό το μετάλλιο

«Ήθελα να το πάρω αυτό το μετάλλιο, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Το κυνηγούσα από την αρχή, αλλά δεν μου βγήκε στα άλλα δύο αγωνίσματα», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Νικόλας Παπαθεοδώρου.

«Είχα πει ότι θα το πάρω σε αυτό το αγώνισμα και τα κατάφερα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η κούρσα πήγε καλά, δεν ξέρω… αυτή τη φορά δικαιώθηκα, έκανα πολύ καλό τερματισμό, το χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.

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