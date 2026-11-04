«Οι αξιότιμοι επιχειρηματίες προσκαλούν τους καθηγητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε ποινικό αδίκημα. Και το ξέρουν. Οπως και η ΕΘΑΑΕ. Και αυτό εκτός από ποινικά κολάσιμο, ήδη ως απόπειρα είναι και βαθιά ανήθικο.»

Νέα δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων πραγματοποίησε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Πάνος Λαζαράτος, θέτοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών μαθημάτων χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, έχει πληροφορηθεί ότι στις 16 Νοεμβρίου ορισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια σχεδιάζουν να υποχρεώσουν καθηγητές να πραγματοποιήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα, προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των υποψήφιων φοιτητών.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους μαθήματα, εφόσον δεν εντάσσονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν διαθέτουν νομοθετικό έρεισμα και χαρακτηρίζει την ενέργεια παράνομη. Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του προς τις διοικήσεις των συγκεκριμένων ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας ότι εκθέτουν τους καθηγητές σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Στην παρέμβασή του κάνει, επίσης, αναφορά στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αφήνοντας αιχμές για τη στάση της απέναντι στις πρακτικές που καταγγέλλει.

«Κέρδος πάση θυσία! Και ας μπουν φυλακή τα κορόιδα», αναφέρει χαρακτηριστικά,.

Η ανάρτηση του Πάνου Λαζαράτου

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Δεν θέλω να απασχολώ το διαδίκτυο χωρίς λόγο πια για τα ιδιωτικά Πανέιστημια.

Είναι τόσα τα καθημερινά παραπτώματα που σύντομα όλοι θα πάθουμε Μιθριδατισμό.

Θα ενημερώνω μόνο για τα μεγάλα.

Και εδώ δυστυχώς ετοιμάζεται νέο μείζον ατόπημα.

Ευφάνταστο!!

ΕΝΑ ακόμη.

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Σήμερα έμαθα εγκύρως πως στις 16 Νοεμβρίου κάποια ΝΠΠΕ ετοιμάζονται να υποχρεώσουν καθηγητές σε προπαρασκευαστικά μαθηματα(!!!) για να κρατήσουν την πελατεία τους.

Του υπενθυμίζω απλώς πως « προπαρασκευαστικά» μαθήματα δίχως εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απλώς προδήλως παράνομα ως μη στηριζόμενα σε καμία νομοθετική διάταξη.

Οι αξιότιμοι επιχειρηματίες προσκαλούν τους καθηγητές σε ποινικό αδίκημα.

Και το ξέρουν.

Οπως και η ΕΘΑΑΕ.

Κσι αυτό ειναι εκτός από ποινικά κολάσιμο , ήδη ως απόπειρα, και βαθιά ανήθικο.

Πολύ βαθιά ανήθικο.

Κέρδος παση θυσία !

Και ας μπουν φυλακή τα κορόιδα.

Δεν έχει πάτο όλο αυτό.

Κυριολεκτικά δεν έχει πάτο.

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