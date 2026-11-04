Τα επεισόδια φαίνεται πως ξέσπασαν στο κτίριο του Μαθηματικού του ΕΚΠΑ, κατά την διάρκεια συνέλευσης που πραγματοποιούνταν από συλλόγους, τρεις τραυματίες.

Σοβαρά επεισόδια με τουλάχιστον τρεις τραυματίες σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν ομάδα περισσότερων από 50 ατόμων, με κράνη και καλυμμένα χαρακτηριστικά, εισέβαλε σε αίθουσα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, όπου πραγματοποιούνταν συνέλευση φοιτητών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα άτομα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στον χώρο και κινήθηκαν απειλητικά προς τους φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να έσπασαν τζάμια και να εκτόξευσανμολότοφ προς τους φοιτητές που βρίσκονταν στην αίθουσα, ενώ, χρησιμοποιήθηκε και τσεκούρι. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα. Ο ένας φοιτητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», καθώς έφερε τραύματα στα κάτω άκρα από χτύπημα με τσεκούρι. Οι άλλοι δύο τραυματίες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα από τις μολότοφ που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Αιφνιδιαστική εισβολή στην αίθουσα της συνέλευσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που φοιτητές από διαφορετικούς πολιτικούς συλλόγους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι για τη συνέλευσή τους. Όπως περιγράφεται σε μαρτυρίες, η ομάδα των ατόμων με τα κράνη εισέβαλε ξαφνικά στο κτίριο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης σε όσους βρίσκονταν στον χώρο. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για σκηνές έντασης καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να προστατευθούν και να εγκαταλείψουν τον χώρο. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην Πανεπιστημιούπολη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

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