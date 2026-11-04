«Συντονισμένη δράση» αποφάσισαν συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και κινήματα από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις επτά ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για ταυτόχρονες κινητοποιήσεις στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης. Συνδικάτα και συλλογικότητες ενοικιαστών συμφώνησαν σε συνάντηση στο Παρίσι να συντονίσουν τις δράσεις τους, ζητώντας, μεταξύ άλλων, προσιτή στέγαση, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και ανάσχεση της ευρωπαϊκής κούρσας εξοπλισμών.

Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων/Ενώσεων Ενοικιαστών της Ισπανίας και πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από την πανεθνική απεργία που έχει προγραμματιστεί στη Γαλλία για αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Τη στρατηγική «συντονισμένης δράσης» ενέκριναν συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και κινήματα για τη στέγαση και την κλιματική δικαιοσύνη από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως δήλωσε στο πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa η Τερέζα Μαμέντε, από την Ένωση Κατοίκων της Λισαβόνας και μία από τις εκπροσώπους του καταυλισμού διαμαρτυρίας που έχει στηθεί εδώ και αρκετές ημέρες στην πλατεία Ρόσιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφορετικών κινημάτων με ξεχωριστές διεκδικήσεις.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια, η στέγαση και οι εξοπλισμοί

Όπως εξήγησε η Τερέζα Μαμέντε, στη συνάντηση συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση συντονισμένων κινητοποιήσεων και τις τρεις ημέρες, σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με την ίδια, η συμμετοχή της γαλλικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), αντίστοιχης της πορτογαλικής CGTP, καθώς και του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» και της Ένωσης Μαθητών Λυκείου της Γαλλίας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων κοινωνικών κινητοποιήσεων.

Στην Πορτογαλία έχουν ήδη προγραμματιστεί αρκετές απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου, ωστόσο, όπως υπογράμμισε η Μαμέντε, «το κάλεσμα για δράση έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά».

Στην κοινή ανακοίνωση που εγκρίθηκε και διαβιβάστηκε στο Lusa, τα συνδικάτα και οι συλλογικότητες καταγγέλλουν τη συνεχή αύξηση του κόστους διαβίωσης, επισημαίνοντας ότι η στέγαση καθίσταται όλο και πιο απρόσιτη, ενώ τα βασικά είδη διατροφής και οι μεταφορές γίνονται ακριβότερα.

Παράλληλα, προειδοποιούν για την επιστροφή των πολιτικών λιτότητας, συνδέοντάς την με τις απαιτήσεις των πιστωτών του δημόσιου χρέους και την κούρσα των εξοπλισμών.

Στα υπόλοιπα αιτήματα των κινημάτων περιλαμβάνονται ο έλεγχος των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, η διασφάλιση καθολικών και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, η κατοχύρωση του δικαιώματος στην εργασία, η αυξημένη φορολόγηση των πλουσιότερων και ο τερματισμός της κούρσας των εξοπλισμών και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι οργανώσεις δεσμεύονται, τέλος, να μετατρέψουν την αλληλεγγύη σε «καθημερινή πρακτική και μοχλό συλλογικής δράσης».

Με πληροφορίες από portugalresident.com