Οι αντιδράσεις της ελληνικής πολιτικής σκηνής για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ προκάλεσε σειρά αντιδράσεων στην ελληνική πολιτική σκηνή, με στελέχη της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για ηχηρή αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται η αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, οι κοινωνικές ανισότητες και τα μηνύματα που στέλνει η αμερικανική κάλπη στις προοδευτικές δυνάμεις.

Από την πλευρά ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαιώνει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν πρόκειται να επηρεαστούν από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά:

ΕΛΑΣ: Μεγάλη η νίκη των Δημοκρατικών απέναντι στον τραμπισμό - Σημαντική η ενίσχυση της Αριστεράς

«Η μεγάλη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον προοδευτικό κόσμο, δεδομένου μάλιστα ότι ενισχύθηκαν εντός των Δημοκρατικών αριστερές δυνάμεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο αμερικανικός λαός, αποδοκίμασε την απρόβλεπτη και διχαστική πολιτική Trump, ο οποίος εξελέγη υποσχόμενος τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων και άμεση βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωστόσο στην πράξη αυτό δεν έγινε: Αντίθετα είδαμε νέους πολέμους και αμερικανικές στρατιωτικές εμπλοκές κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, την πλήρη αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την ΕΕ, την διεύρυνση των ανισοτήτων εντός της αμερικάνικης κοινωνίας, αλλά και την υπονόμευση του κράτους δικαίου με περιστατικά όπως η άσκηση βίας και αυθαιρεσίας από την υπηρεσία ICE.

Οι προοδευτικές δυνάμεις αποτελούν την μόνη πολιτική απάντηση στα αιτήματα του αμερικανικού λαού για ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, εξάλειψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων, καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, για πρόσβαση των πολιτών σε υγεία, στέγαση και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες.

Από εκεί και πέρα, είναι εμφανές ότι η αμερικανική πολιτική σκηνή εισέρχεται σε μια περίοδο πόλωσης και αναμένεται να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτη. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο λανθασμένη ήταν η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής στις ΗΠΑ που έχει ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εις βάρος των συμφερόντων της χώρας και των αρχών στις οποίες βασίζεται παραδοσιακά η εξωτερική της πολιτική.

Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη η κυβέρνηση να αλλάξει άμεσα πλεύση: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να παραμείνουν στρατηγικές, αλλά να είναι αμοιβαία επωφελείς. Θα πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, με σκοπό την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και προάσπιση των αξιών μας».

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid02bZS4YqTCpY7Txeiqa5VAR1ZktEPcAQ8Cvzxub9GkxghLjDHApMfHDfy3GuYVqrZyl}

Μάντζος: Ηχηρή αρνητική αξιολόγηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων της Διοίκησης Trump

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ, με τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών και την απώλεια ελέγχου των Ρεπουμπλικανών και στα δύο νομοθετικά σώματα, συνιστούν μια πρώτη ηχηρή αρνητική αξιολόγηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων της Διοίκησης Trump. Ιδίως, δε, των ολέθριων γεωπολιτικών επιλογών, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν όσο και την επιβολή επιθετικών δασμών, που είχαν άμεσο και δραματικό αποτέλεσμα στην εκτίναξη των τιμών ενέργειας και βασικών αγαθών και εν γένει στη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής.

Η αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων έδωσε την πλέον πειστική απάντηση στις πανάκριβες εκλογικές εκστρατείες ολιγαρχών καθώς και στις υποσχέσεις μετεκλογικών «επιδομάτων» από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι, όσο ισχυροί κι αν είναι οι εκβιασμοί, τα ψευδο-διλήμματα και οι απόπειρες εξάρτησης των πολιτών από δήθεν επιδοματική πολιτική, η δημοκρατία πάντα θα βρίσκει τον τρόπο για τις σπουδαίες ανατροπές.

Προφανές είναι, πλέον, ότι τόσο η Ελλάδα όσο και το σύνολο της ΕΕ, το επόμενο διάστημα, οφείλουν να αξιολογούν με σοβαρότητα και τεκμηρίωση τις εξελίξεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής -την αλλαγή ή επιδείνωση των ευρωατλαντικών σχέσεων, την εξέλιξη των ανοικτών πολεμικών συρράξεων, καθώς και την κατανομή ισχύος σε έναν κόσμο ολοένα και πιο επισφαλή.

Η Ευρώπη καλείται να προχωρήσει στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας, με όρους πολιτικούς, με μια συνεκτική και αποδοτική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, με πραγματική αλληλεγγύη και αμοιβαία συνδρομή των κρατών - μελών της, που θα εγγυάται όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συλλογική ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

Από την πλευρά της, η χώρα μας οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην πολυμέρεια και τη συνεργασία, στους διεθνείς οργανισμούς και σε διεθνείς συμμαχίες που θα στηρίζονται σε πραγματική συναντίληψη αρχών και όχι απλώς σε συναλλακτική εξάρτηση».

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Ρένα Δούρου: Ψήφος ανατροπής, αλλά και έμπνευσης

Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πιά

«Η ήττα του τραμπισμού ξεκινά από τις ΗΠΑ. Ηττήθηκαν χθες η απαξίωση της Δημοκρατίας, η ξενοφοβία, η περιφρόνηση της αξιοπρέπειας των πολιτών, η υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής.

Το πολύχρωμο κύμα των δημοκρατικών υποψηφίων σε Βουλή και Γερουσία σάρωσε. Η ψήφος των Αμερικανών πολιτών, που μετείχαν μαζικά στις εκλογές είναι ψήφος ελπίδας και προοπτικής. Ψήφος ανατροπής. Αλλά και έμπνευσης.

Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πιάσουν ξανά το νήμα της ελπίδας μέσα από τη συνεργασία, τη συσπείρωση, τους αγώνες για δημοκρατία, ζωή με αξιοπρέπεια χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

{https://www.facebook.com/renadouroupage/posts/pfbid0WSGoQbicA421AFgKFjovdMLK5g2AVSJ7DczWTSGptPrPTkmBDVoSN82tD9Zux6e9l}

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Ανοίγει η συζήτηση για να αντιμετωπιστεί η Ακροδεξιά

«Οι αμερικανικές εκλογές έφεραν μια μεγάλη ήττα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς. Και άνοιξαν μια συζήτηση που ξεπερνά τα σύνορα των ΗΠΑ για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η Ακροδεξιά σε μια εποχή τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων και συγκέντρωσης εξουσίας.

Η απάντηση δεν βρίσκεται στην επιστροφή σε μια υποτιθέμενη κανονικότητα ούτε στην αναζήτηση ενός άχρωμου πολιτικού κέντρου που αποφεύγει τις συγκρούσεις.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αυτών των εκλογών είναι η παρουσία της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατών, ιδιαίτερα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών, που επέλεξαν να μιλήσουν χωρίς στρογγυλέματα. Να θέσουν ζητήματα που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητα στην αμερικανική εκλογική αντιπαράθεση.

Να μιλήσουν για αναδιανομή του πλούτου, φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων, δημόσια υγεία, κατοικία ως κοινωνικό δικαίωμα, ισχυρά συνδικάτα και περιορισμό της εξουσίας των μεγάλων επιχειρήσεων.

Και όλα αυτά απέναντι σε ένα πανίσχυρο σύστημα συμφερόντων. Στους δισεκατομμυριούχους, στην Big Tech και στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, που διοχέτευσαν τεράστια ποσά για να διασφαλίσουν την επιρροή τους.

Η Ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κοινωνική δυσαρέσκεια, στρέφοντάς την εναντίον μεταναστών, μειονοτήτων και των πιο αδύναμων. Η ριζοσπαστική Αριστερά δίνει διαφορετική απάντηση: αναδεικνύει τις οικονομικές σχέσεις εξουσίας, τις ανισότητες και τα συμφέροντα πίσω από την κοινωνική ανασφάλεια.

Η απάντηση στην Ακροδεξιά δεν μπορεί να είναι η διαρκής μετατόπιση προς τις θέσεις της. Ούτε η εγκατάλειψη των κοινωνικών διεκδικήσεων στο όνομα του πολιτικού ρεαλισμού.

Για να ηττηθεί πολιτικά η Ακροδεξιά, χρειάζεται μια Αριστερά που δεν φοβάται τη σύγκρουση. Που δεν απολογείται για τις ιδέες της. Που δεν αποδέχεται τα όρια που θέτουν οι οικονομικά ισχυροί.

Μια Αριστερά με ριζοσπαστικό πρόγραμμα, κοινωνικές ρίζες και αυτοπεποίθηση να διεκδικήσει όχι απλώς μια διαφορετική διαχείριση, αλλά μια διαφορετική κοινωνία».

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid02ELXRXLCHKrQLUk4qREMgYPL2KjEMB1YUKqvpuhRxzgf9sE78Py1113CiJUZBiwrBl}

Παύλος Μαρινάκης: Δεν θα επηρεαστεί τίποτα από το αποτέλεσμα

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές. Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι ΗΠΑ και αυτό θα συνεχιστεί για τα μεγάλα έργα, όλες τις μεγάλες συμφωνίες. Δεν θα επηρεαστεί τίποτα από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι σεβόμαστε κάθε αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα είναι προφανή. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι στις κρίσιμες επιτροπές θα είναι πρόσωπα με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ καλές σχέσεις και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα».

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Νίκος Παππάς: Συγκλονιστικό πολιτικό μήνυμα

«Εκλογές ΗΠΑ. Οι δημοκρατικοί κερδίζουν την εκκωφαντικά την πλειοψηφία και στη βουλή και στη γερουσία. Νικούν μετά από οκτώ δεκατιες σε πολιτείες όπως η Νότια Καρολίνα.

Είναι ένα συγκλονιστικό πολιτικό μήνυμα.

Οι πολίτες καταψήφισαν τον Τραμπ, ο οποιος προεκλογικά έλεγε ότι το όνομα του είναι στο ψηφοδέλτιο.

Στην κάλπη συγκρούστηκαν δύο διαφορετικές ατζέντες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επένδυσαν στην «ασφάλεια», στον αντιμεταναυτευτικό λόγο, στο έγκλημα, στον «πολιτισμικό πόλεμο» και στην καταγγελία των Δημοκρατικών ως «ακραίων» ή «σοσιαλιστών».

Τεράστια ποσά έπεσαν στη στήριξη αυτής της καμπάνιας με κορυφαίο αιμοδότη τον Ελον Μασκ.

Οι Δημοκρατικοί αντιπαρέθεσαν μια άλλη ατζέντα.

Κόστος ζωής.

Ακρίβεια. Βενζίνη. Στέγη. Υγεία. Σχολεία. Μισθοί. Κοινωνική προστασία. Ιδιωτικό χρέος. Φορολογική δικαιοσύνη. Έλεγχος της υπερσυγκέντρωσης οικονομικής ισχύος.

Μίλησαν για το πώς ζει ο πολίτης.

Για το αν ο μισθός του φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα.

Για το αν μπορεί να πάει στον γιατρό.

Για το σχολείο των παιδιών του.

Για το αν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο, το στεγαστικό του δάνειο, τις οφειλές του.

Για το αν μια οικογένεια μπορεί να κρατήσει το σπίτι της και να ρυθμίσει το ιδιωτικό της χρέος.

Και κινητοποίησαν κόσμο.

Η δυσαρέσκεια μετατράπηκε σε συμμετοχή.

Στην ίδια καμπάνια συναντήθηκαν διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις.

Η θεσμική παρουσία του Obama.

Η ισχυρή παρέμβαση του Sanders, της AOC και της Warren στα θέματα ανισοτήτων, στη δημόσια υγεία, στους μισθούς και στην ισχύ των μεγάλων εταιρειών.

Η νέα ατζέντα για στέγη, μεταφορές και καθημερινό κόστος ζωής είναι αυτή που δίνει χώρο και προβάδισμα σε μια νεότερη γενιά προοδευτικών και της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών.

Η Ελλάδα έχει τις δικές της συνθήκες. Όμως η πολιτική σύγκρουση έχει αναλογίες.

Κι εδώ το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει την κρίση, ποιος κερδίζει από την ανάπτυξη, πόσο κοστίζουν το ρεύμα, τα τρόφιμα και η στέγη, τι γίνεται με τα ιδιωτικά χρέη, τη δημοσια υγεία και τη δημόσια παιδεία.

Και ποιος έχει πραγματικά τη δύναμη μέσα στην οικονομία και τη δημοκρατία.

Η αμερικανική εμπειρία δείχνει κάτι χρήσιμο:

Το χρήμα μπορεί να αγοράσει διαφήμιση. Αλλά αυτό δε δίνει τη νίκη.

Μπορεί να έχεις ισχυρούς χρηματοδότες, αλλά αυτό δε φτάνει.

Και επίσης.

Η κοινωνική πλειοψηφία χτίζεται όταν οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις για υγεία, παιδεία, στέγη, ιδιωτικό χρέος, μισθούς, ενέργεια, φορολογική δικαιοσύνη και κοινωνική προστασία. Και όταν αυτή την πολιτική την κάνουν εύληπτη.

Έτσι καταφέρνουν να ενώσουν και να κινητοποιήσουν.

Αυτές επιλογές μπορούν να φέρουν τον κόσμο στην κάλπη με ελπίδα και πίστη».

{https://www.facebook.com/nikospappas66/posts/pfbid02sPtZwGmpQfmzp8ACKVvcuCtuxLp5sUzb1iuycAaK4cbe1eMJHHuNTzdFdoYYJiH6l}

Έλενα Ακρίτα: Η Ουάσιγκτον αλλάζει, θα αλλάξει όμως κάτι για τη Γάζα;

«Η Ουάσιγκτον αλλάζει. Θα αλλάξει όμως κάτι για τη Γάζα;

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αλλάζουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα: τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τον πόλεμο με το Ιράν, τη στήριξη του Νετανιάχου και την τραγωδία της Γάζας;

Ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος, αλλά ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών μπορεί να περιορίσει την ελευθερία των κινήσεών του, να ελέγξει τις πολεμικές δαπάνες και να ασκήσει πίεση για αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η αλλαγή θα φτάσει μέχρι τη Γάζα.

Θα συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια χωρίς όρους;

Θα υπάρξει λογοδοσία για τους χιλιάδες νεκρούς αμάχους και την καταστροφή;

Ή μήπως ο πόλεμος με το Ιράν θα χρησιμοποιηθεί για να περάσει η γενοκτονια σε δεύτερη μοίρα;

Ας μην υπάρχουν αυταπάτες. Οι Δημοκρατικοί έχουν κι αυτοί ευθύνη για τη διαχρονική αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ.

Η πραγματική αλλαγή δεν θα κριθεί από το ποιος ελέγχει το Κογκρέσο, αλλά από το αν θα σταματήσει η πολιτική που επιτρέπει να συνεχίζεται η καταστροφή της Γάζας.

Γιατί η Ιστορία δεν θα μετρήσει μόνο τις εκλογικές νίκες στην Ουάσιγκτον. Θα μετρήσει και τις ανθρώπινες ζωές που δολοφονήθηκαν στη Γάζα, όσο οι ισχυροί επέλεγαν να κοιτάζουν αλλού».

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid02poj4ac1hu6vaEyeE4ZpqPv3BYxyDPpaJgSJAS27RNfvo9mLm4rrn38Khyez3gvyDl}

Χάρης Δούκας: Έχασε ο διχασμός

«Ο διχασμός έχασε.

Το «μπλε κύμα» στις ΗΠΑ έδωσε ηχηρή απάντηση στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και στην αλαζονεία μιας εξουσίας που επενδύει στον φόβο.

Η άνετη επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο στέλνει ένα μήνυμα που ξεπερνά τα σύνορα των ΗΠΑ: η στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων, η υπονόμευση δικαιωμάτων, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η καλλιέργεια του μίσους μπορούν να ηττηθούν στην κάλπη.

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να κερδίζουν όταν συναντούν τις αγωνίες των πολιτών για το κόστος ζωής, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Κρατάμε αυτή τη νίκη ως πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0SWEzgCC5t3xdTTYLdP97EvQ6LtM3xxwKNDmMGSBSszzzZpbsCasLHht8rDgoHoizl}

Κώστας Ζαχαριάδης: Σημαντική νίκη απέναντι στην ακροδεξιά

«Η εκλογική ήττα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων είναι μια μεγάλη ανάσα για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ και τους λαούς όλου του κόσμου. Είναι μια σημαντική νίκη απέναντι στην ακροδεξιά, στον αυταρχισμό, στο ρατσισμό. Είναι μια απόδειξη ότι κανείς δεν είναι ανίκητος. Οι κοινωνίες μπορούν να αντισταθούν, οι αγώνες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα».

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid02JWyKMFhxJocmATRhvP34ATXLvF8Qm9CrcPXoDiek3CoM7PmoeWXXvCTMTYPA5bPwl}

Νίκος Κοτζιάς: Οι εκλογείς τιμώρησαν κεινους που τιμωρητικά διαλύουν τη ζωή τους

«Σήμερα στις ΗΠΑ οι εκλογείς τιμώρησαν εκεινους που τιμωρητικά διαλύουν την ζωή τους. Μία καινούργια κοινωνική συμμαχία κέρδισε τις εκλογές: νεολαία (το 65%), έγχρωμοι και λατίνος (το 62%), μεσαία στρώματα και τμήματα της εργατικης τάξης, ριζοσπαστικές ιδέες, με ενισχυμένη την αριστερά του δημοκρατικού κόμματος και τους ανεξάρτητους. Για πρώτη φορά εκλέχτηκε μαύρη γυναίκα κυβερνήτης πολιτείας όπως και Λατίνο γυναίκα και μάλιστα στο Τέξας που στέλνει και Λατίνο γερουσιαστή στην Γερουσία, ένα σπουδαίο ταλέντο και ρήτορα. Τα θέματα που σφράγισαν την ήττα του Τραμπ ηταν η οικονομία, ιδιαίτερα η ακρίβεια, τα προβλήματα της καθημερινότητας, η διαφθορά των κυβερνώντων και των πλούσιων με αύξηση στις κοινωνικές ανισότητες και η εξωτερική πολιτική - πόλεμοι. Ηττήθηκαν οι ολιγάρχες που επενδυσαν δισεκατομμύρια υπερ των τραμπικών υποψηφίων, μόνο ο Μασκ 250 εκατομμύρια στο Τέξας. Ηττήθηκαν και οι υποψήφιοι που επέβαλε προσωπικα ο Τραμπ. Πολλά διδακτικά για ολους μας. Σημερα χαμογέλασα για λίγο και πήρα κουραγιο για το ενωτικό σχέδιο που υποστηρίζω και θα εξηγήσω με δύο άρθρα που έχω ετοιμάσει».

Γιώργος Καραμέρος: Μήνυμα ότι η μάχη δεν έχει χαθεί για τις προοδευτικές δυνάμεις

«Στις ΗΠΑ καταγράφεται ισχυρό αποτέλεσμα για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές και στην Βουλή και στην Γερουσία. Θετική η νίκη των προοδευτικών δυνάμεων του Δημοκρατικού Κόμματος.

Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύονται οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο. Και είναι σημαντικό ότι στις ΗΠΑ τέθηκαν εμφατικά στις εκλογές ζητήματα όπως η δημόσια υγεία, η καταπολέμηση των ανισοτήτων, η εξάλειψη των διακρίσεων. Είναι ένα μήνυμα ότι η μάχη δεν έχει χαθεί για τις προοδευτικές δυνάμεις. Και είναι επίσης θετικό ότι μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκαν δυνάμεις της σύγχρονης Αριστεράς.

Απαραίτητος ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο οποίος διαμορφώθηκε ως τέτοιος από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις ΗΠΑ ανεξάρτητα από ιδεολογικές διαφορές.

Ωστόσο, απέναντι σε μία ήδη απρόβλεπτη Προεδρία Τραμπ, η οποία θα γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, δικαιώνεται η παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα: ναι μεν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν στρατηγικές, αλλά θα πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές με σκοπό την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις μας πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και να προχωρούμε με τις ΗΠΑ όπου τα συμφέροντα μας συγκλίνουν και να ακολουθήσουμε δική μας πορεία εκεί που αποκλίνουν».

{https://www.facebook.com/gkarameros/posts/pfbid0VmW95R9Wk9vNDibai2cQx9HMR9o1GE9nWmWZzS4PUVi2j36E85sZHdFcXGwxUe9rl}

Αλέξης Χαρίτσης: Η αρχή έχει γίνει

«No more excuses!

Με αυτές τις τρεις λέξεις έκλεισε ο Μπέρνι Σάντερς το σύντομο μήνυμά του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Δεν έχουμε άλλες δικαιολογίες.

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Δεν είναι απλώς μια εκλογική ήττα του Τραμπ.

Είναι ηχηρό χαστούκι στον τραμπισμό και τη διεθνή Ακροδεξιά.

Στις δυνάμεις που καλλιεργούν φτηνές προσδοκίες, επενδύουν στον φόβο και την ανασφάλεια και όταν αναλάβουν την εξουσία οδηγούν σε νέα αδιέξοδα.

Πώς έγινε; Με έναν τρόπο: κινητοποιήθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι.

Όχι απλώς για να πουν «ως εδώ» στον Τραμπ.

Αλλά γιατί τους συγκίνησε μια σαφής πολιτική ατζέντα:

Να πληρώσουν οι πλούσιοι.

Να γίνει η ζωή των πολλών καλύτερη.

Να σταματήσει η στήριξη στον Νετανιάχου.

Ο αμερικανικός πολιτικός χάρτης άλλαξε.

Αποτυπώνει τη δυναμική της αμερικανικής κοινωνίας.

Για πρώτη φορά ένας μουσουλμάνος εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά ένας ανοιχτά γκέι άνδρας.

Για πρώτη φορά μια μαύρη γυναίκα εκλέγεται κυβερνήτρια αμερικανικής πολιτείας.

Για πρώτη φορά μια αυτόχθονη Αμερικανίδα.

Για πρώτη φορά Λατίνα κυβερνήτρια στο Τέξας.

Ένα πολιτικό μήνυμα: τώρα μιλάμε εμείς!

Αρκεί μια εκλογική ανατροπή από μόνη της για να μετατοπίσει συνολικά την πολιτική της υπερδύναμης;

Όχι. Κι εδώ ακριβώς αποκτά νόημα η παρέμβαση του Μπέρνι Σάντερς.

Η ευθύνη ανήκει στους Δημοκρατικούς. Να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που δημιούργησαν και να αποδείξουν στην πράξη ότι η ζωή των πολλών μπορεί να αλλάξει.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας θύμισαν τι μας λείπει: η άγρια χαρά της προσδοκίας.

Η χαρά να μπορείς ξανά να περιμένεις κάτι από την πολιτική.

Να ψηφίζεις με πάθος.

Με την πεποίθηση ότι η ζωή σου μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.

Να περιμένεις με ανυπομονησία όσα μπορούν να συμβούν.

Και να γιορτάζεις το βράδυ των εκλογών.

Η εκλογική ανατροπή είναι η αρχή.

Αυτό είναι το μήνυμα για όλους και όλες μας.

Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει πια.

Η αρχή έχει γίνει».

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid02y6FUvLr4j6zpCDX1jtJqodBqgePVmytr3ycfjASSyiVuGvNZarC6RcCUFuKir8Ttl}