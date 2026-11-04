Με τη νίκη του, ο Κρις Πάπας γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάπας επικράτησε του πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ Τζον Ε. Σούνουνου την Τρίτη, διατηρώντας μια κρίσιμη έδρα στο Νιου Χαμσάιρ υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, την ώρα που το κόμμα ανέκτησε την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η μάχη για τη διαδοχή της γερουσιαστού Τζιν Σαχίν ήταν από τις πλέον καθοριστικές, ενώ με τη νίκη του αυτή, ο Πάπας γίνεται ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.

«Τα αποψινά αποτελέσματα είναι ένα "καμπανάκι" για τα εταιρικά συμφέροντα και τους δισεκατομμυριούχους που χειραγωγούν την οικονομία, για τους δειλούς στο Κογκρέσο που επέτρεψαν περικοπές στην υγεία, δασμούς και πόλεμο, αλλά και για τον ανίκανο πρόεδρο που δεν νοιάζεται για το πόσο υποφέρει ο κόσμος», δήλωσε ο Πάπας στους υποστηρικτές του στο Μάντσεστερ.

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«Ομάδα Νιου Χαμσάιρ vs. Ομάδα Τραμπ»

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από την προσπάθεια σύνδεσης του Σούνουνου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο 46χρονος Πάπας, ο οποίος μεγάλωσε δουλεύοντας σε οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, παρουσίασε την υποψηφιότητά του ως επικράτηση της «Ομάδας Νιου Χαμσάιρ απέναντι στην Ομάδα Τραμπ». Κατηγόρησε τον αντίπαλό του για επιλεκτική μνήμη, σημειώνοντας ότι η πολιτική του Τραμπ καταστρέφει την τοπική οικονομία.

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Από την πλευρά του, ο 62χρονος Σούνουνου - γιος και αδελφός πρώην κυβερνητών - προσπάθησε να προβάλει ένα αντισυστημικό προφίλ καταγγέλλοντας τους «επαγγελματίες πολιτικούς», παρά τη δική του μακρά θητεία στο Κογκρέσο.

{https://x.com/ChrisPappasNH/status/2117732599678353635}

Σύμφωνα με έρευνα του AP, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων θεωρούσε τον Σούνουνου «υπερβολικά υποστηρικτικό» προς τον Τραμπ, ενώ η διαφθορά και η προστασία των δημοκρατικών αξιών ήταν τα κύρια κριτήρια που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Πάπας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από καταιγισμό εκατέρωθεν επιθέσεων: Οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν τον Πάπα «μαριονέτα των λομπιστών της Ουάσινγκτον», ενώ η πλευρά του Πάπας κατηγόρησε τον Σούνουνου ότι πλούτισε από τις πολιτικές του διασυνδέσεις, ενώ έφερε στο φως και την αναφορά του ονόματος «Σούνουνου» στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν -ισχυρισμό που η πλευρά Σούνουνου αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως ουδέποτε υπήρξε επαφή με τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

{https://x.com/ChrisPappasNH/status/2117802362190331954}

Ποιος είναι ο Κρις Πάπας

Ο Κρίστοφερ Τσαρλς Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, όπου μεγάλωσε και φοίτησε σε δημόσια σχολεία. Αποφοίτησε από το Manchester Central High School το 1998 και συνέχισε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ, από όπου έλαβε πτυχίο το 2002.

Eίναι απόγονος Ελλήνων μεταναστών, με ρίζες από το Λιβάδι Ελασσόνας, και έχει αναφερθεί δημόσια στην ελληνική του καταγωγή.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία. Υπηρέτησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χάμσαϊρ από το 2003 έως το 2007, διετέλεσε ταμίας της κομητείας Χίλσμπορο από το 2007 έως το 2011 και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της πολιτείας από το 2013 έως το 2019. Το 2018 εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπου εκπροσωπεί την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ από το 2019.

Παράλληλα με την πολιτική, ο Πάπας διατηρεί μακρά σχέση με οικογενειακή επιχείρηση στο Μάντσεστερ. Μεγάλωσε δουλεύοντας στο Puritan Backroom, το εστιατόριο που συνδέεται με την οικογένειά του και του οποίου είναι συνιδιοκτήτης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1917 ως ζαχαροπλαστείο και παγωτατζίδικο, πριν μετατραπεί σε εστιατόριο. Το Puritan Backroom υποστηρίζει ότι εκεί δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά τα chicken tenders, δηλαδή οι κοτομπουκιές από φιλέτο κοτόπουλου.

{https://x.com/ChrisPappasNH/status/1907736128217629097}