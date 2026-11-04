Το δύσκολο στοίχημα της κυβέρνησης για μία κάλπη.

Με τρεις επικρατέστερες ημερομηνίες εκλογών 16 ή 23 Μαΐου και 13 Ιουνίου η κυβέρνηση αναζητά την τέλεια Κυριακή για να πετύχει τον σκοπό της.

Να περάσει, δηλαδή, το μήνυμα ότι οι εκλογές είναι υπόθεση μίας και μόνο κάλπης. Ώστε να πειστούν οι πολίτες να ψηφίσουν από την πρώτη Κυριακή με option να βγάλουν κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Κάνοντας skip στα όποια αισθήματα δυσφορίας ή απογοήτευσης έχουν.

Στο Μαξίμου έχουν κυκλώσει τρεις πιθανές Κυριακές που μπορεί να στηθούν κάλπες. Όσο γίνεται πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας. Για να μπουν σκληρά τα διλήμματα.

Ο Κ. Μητσοτάκης απέκλεισε στον Alpha 9.89 μόνον την Κυριακή 2 Μαΐου. Κυριακή που ούτως ή άλλως αποκλείεται αφού συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για τον Ιούνιο δεν απάντησε..

Το σενάριο εκλογών στις 16 ή 23 Μαΐου

Αυτές οι δύο εναλλακτικές ημερομηνίες παραμένουν οι επικρατέστερες. Απέχουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες από το Πάσχα - το οποίο θα βρεθεί στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου – και δίνει την άνεση στην κυβέρνηση να προκηρύξει δεύτερες εκλογές. Εάν φυσικά η Ν.Δ. έχει πετύχει ένα καλό ποσοστό – άνω του 30%- που θα δικαιολογεί δεύτερες κάλπες. Αλλιώς στην καλύτερη περίπτωση η Ν.Δ. θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Και στην χειρότερη περίπτωση θα ανοίξει συζήτηση για αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Ν.Δ. Το μειονέκτημα αυτών των δύο ημερομηνιών είναι ότι οι ψηφοφόροι κάλλιστα θα σκεφθούν ότι μπορούν να ρίξουν ψήφο διαμαρτυρίας προεξοφλώντας δεύτερες κάλπες.

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Το σενάριο της 13ης Ιουνίου: Κίνηση υψηλού ρίσκου

Η ημερομηνία της 13ης Ιουνίου θυμίζει «ρωσική ρουλέτα». Ο πρωθυπουργός τα παίζει όλα για όλα σε μία κάλπη. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκβιασμός δεν θα μοιάζει αληθοφανής αλλά θα είναι αληθινός. Καθώς η Ελληνική Προεδρία ξεκινάει την 1η Ιουλίου και η Ελλάδα θα κινδυνεύει να προεδρεύσει με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εδώ οι πιθανότητες δεύτερων εκλογών λιγοστεύουν αν δεν εκμηδενίζονται..

Το ρίσκο της κυβέρνησης μεγάλο. Αφού υπάρχει η πιθανότητα οι αναποφάσιστοι να φοβηθούν ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη και να πειθαρχήσουν στις επιθυμίες της κυβέρνησης. Υπάρχει, όμως, και η σοβαρή πιθανότητα το «μπαλάκι» της ευθύνης για την πιθανή ακυβερνησία οι πολίτες να το επιστρέψουν στην κυβέρνηση με την υπόμνηση ότι αυτός ο εκβιασμός δεν τους αφορά.

Μεταξύ 23 Μαΐου και 13 Ιουνίου οι ενδιάμεσες Κυριακές αποκλείονται. Κυρίως λόγω Πανελλαδικών εξετάσεων.

Στόχος να μην γεμίσει η κάλπη με ψήφους διαμαρτυρίας

Ο στόχος του Μαξίμου σε κάθε περίπτωση είναι ένας: Να μην υπάρξει περιθώριο για εκτεταμένη ψήφο διαμαρτυρίας που θα βάλει σε περιπέτεια την Ν.Δ. και τον Κ. Μητσοτάκη την επομένη των εκλογών. Διότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις κατά μέσο όρο δίνουν στη Ν.Δ. 23-24%. Οι πιο φειδωλές έρευνες -με τις οποίες οφείλει η κυβέρνηση να πορεύεται- ανεβάζουν με τις αναγωγές το τελικό ποσοστό της Ν.Δ. κοντά στο 28%. Ακόμη και με τα σκληρά διλήμματα η Ν.Δ. μπορεί να φθάσει στο 30%. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα... Αφού η αυτοδυναμία απαιτεί ποσοστό κοντά στο 38%.

Δυσοίωνα τα προγνωστικά λόγω ακρίβειας

Οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με τα σημερινά δεδομένα. Τα οποία μέχρι τις εκλογές δύσκολα θα βελτιωθούν για τη Ν.Δ... Ενώ κάλλιστα μπορεί να χειροτερέψουν. Διότι η ακρίβεια επελαύνει και η κυβέρνηση ομολογεί ότι δεν μπορεί να την αναχαιτίσει.

Ο Κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Alpha radio 98.9. Απέκλεισε μείωση του ΦΠΑ ακόμη και σε βασικά προϊόντα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα προκρίνοντας την δημοσιονομική ισορροπία. «Αλλιώς πάμε σε εκτροχιασμό της οικονομίας» είπε.

Σύμμαχος της κυβέρνησης ο φόβος της ακυβερνησίας

Υπό αυτό το πρίσμα ο πρωθυπουργός ξέρει ότι οι δυσαρεστημένοι – εξ ου και αναποφάσιστοι ψηφοφόροι της Ν.Δ. – δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο μαντρί από ικανοποίηση. Παρά μόνον από φόβο. Τον φόβο της μη σταθερότητας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον ελλείψει ισχυρού αντιπάλου.

Αυτόν τον παράγοντα θέλει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ώστε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ανόδου των ποσοστών της Ν.Δ. ώστε να μπορεί να έχει ελπίδες την δεύτερη Κυριακή. Διότι όλοι γνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι πιθανότητα αυτοδυναμίας με μία κάλπη, απλώς δεν υφίσταται.