«Η ψήφος των Αμερικανών πολιτών, που μετείχαν μαζικά στις εκλογές είναι ψήφος ελπίδας και προοπτικής», αναφέρει η Ρένα Δούρου.

«Η ήττα του τραμπισμού ξεκινά από τις ΗΠΑ. Ηττήθηκαν χθες η απαξίωση της Δημοκρατίας, η ξενοφοβία, η περιφρόνηση της αξιοπρέπειας των πολιτών, η υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής», αναφέρει η Ρένα Δούρου για τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Το πολύχρωμο κύμα των δημοκρατικών υποψηφίων σε Βουλή και Γερουσία σάρωσε. Η ψήφος των Αμερικανών πολιτών, που μετείχαν μαζικά στις εκλογές είναι ψήφος ελπίδας και προοπτικής. Ψήφος ανατροπής. Αλλά και έμπνευσης», αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πιάσουν ξανά το νήμα της ελπίδας μέσα από τη συνεργασία, τη συσπείρωση, τους αγώνες για δημοκρατία, ζωή με αξιοπρέπεια χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».