Ερευνητές στην Ουάσιγκτον δημιούργησαν μια πρωτοποριακή ψηφιακή προσομοίωση της Γης, για να ξεχωρίσουν ποιοι μακρινοί πλανήτες είναι απλώς κατοικήσιμοι και ποιοι ενδέχεται πραγματικά να φιλοξενούν εξωγήινους κόσμους.

Μπορεί ένας πλανήτης να μοιάζει κατοικήσιμος χωρίς να φιλοξενεί ζωή;

Και, κυρίως, πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε αν σε έναν μακρινό κόσμο υπάρχουν πραγματικά ζωντανοί οργανισμοί;

Σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία φέρνει την αναζήτηση εξωγήινης ζωής ένα βήμα πιο κοντά σε μια πιο συστηματική προσέγγιση.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα σύνθετο ψηφιακό μοντέλο της Γης, το οποίο αναπαριστά τη λειτουργία ολόκληρου του πλανήτη, αλλά με μία σημαντική διαφορά: η ζωή απουσιάζει εντελώς από την προσομοίωση.

Το μοντέλο αναπτύχθηκε ώστε να αποτυπώσει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσονται χημικά στοιχεία και ενώσεις ανάμεσα στον πυρήνα, τον μανδύα, τον φλοιό, την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα της Γης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ερευνητική ομάδα προσομοίωσε τη γεωχημική εξέλιξη της Γης σε ένα εντυπωσιακό χρονικό διάστημα πέντε δισεκατομμυρίων ετών, από τον σχηματισμό της, πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, έως και περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον.

Η προσομοίωση κατάφερε να αναπαραγάγει με επιτυχία 19 διαφορετικές πλανητικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων και τη ροή θερμότητας μέσα από τον μανδύα.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι οι επιστήμονες απέκλεισαν σκόπιμα κάθε επίδραση της βιολογικής δραστηριότητας. Έτσι, δημιούργησαν ένα σημείο αναφοράς για το πώς θα μπορούσε να εξελίσσεται ένας βραχώδης πλανήτης χωρίς να υπάρχει ζωή πάνω του.

Πώς θα καταλάβουμε αν ένας εξωπλανήτης φιλοξενεί ζωή;

Μέχρι σήμερα, οι αστρονόμοι έχουν καταγράψει περισσότερους από 6.000 πλανήτες έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανάλυση της ατμόσφαιράς τους, καθώς εκεί ενδέχεται να εντοπιστούν χημικές ενδείξεις που συνδέονται με την ύπαρξη ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πλανήτες που διαθέτουν συνθήκες ικανές να διατηρήσουν υγρό νερό στην επιφάνειά τους, ένα από τα βασικότερα συστατικά για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε.

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη επιστημονική πρόκληση. Άλλο είναι ένας πλανήτης να μπορεί να φιλοξενήσει ζωή και άλλο να φιλοξενεί πράγματι ζωή.

Για παράδειγμα, η παρουσία ορισμένων αερίων στην ατμόσφαιρα δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη βιολογικής δραστηριότητας. Πρέπει πρώτα να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτά να έχουν δημιουργηθεί από φυσικές γεωλογικές και χημικές διεργασίες.

Εδώ ακριβώς έρχεται να συμβάλει το νέο μοντέλο.

Οι ερευνητές μπορούν να εισάγουν βασικά χαρακτηριστικά ενός εξωπλανήτη και να εξετάσουν αν η ατμόσφαιρά του μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από μη βιολογικές διεργασίες. Αν η προσομοίωση αδυνατεί να αναπαραγάγει τις παρατηρήσεις, τότε ο συγκεκριμένος πλανήτης αποκτά ακόμη μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από τη Γη μας.

Οι ζωντανοί οργανισμοί, όπως τα φυτά και τα ζώα, συμβάλλουν στη συνεχή παρουσία αερίων στην ατμόσφαιρα, μεταξύ των οποίων το οξυγόνο και το μεθάνιο. Τα δύο αυτά αέρια αντιδρούν μεταξύ τους και αλληλοκαταστρέφονται μέσω χημικών διεργασιών. Επομένως, η ταυτόχρονη παρουσία τους σε σημαντικές ποσότητες μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάποια διαδικασία ανανεώνει διαρκώς την ποσότητά τους.

Ένας αστρονόμος που θα παρατηρούσε θεωρητικά τη Γη από άλλο πλανήτη θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υποψιαστεί ότι στην επιφάνειά της συμβαίνει κάτι που συντηρεί αυτή τη χημική ισορροπία.

Αυτού του είδους οι χημικές ενδείξεις, γνωστές ως βιοϋπογραφές, αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της σύγχρονης αστροβιολογίας.

Ένα εργαλείο για την επόμενη γενιά διαστημικών τηλεσκοπίων

Η μελέτη, με επικεφαλής τη Samantha Gilbert-Janizek, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Planetary Science Journal.

Η ερευνήτρια, η οποία πραγματοποίησε την εργασία στο πλαίσιο του διδακτορικού της στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και σήμερα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Riverside, εξηγεί ότι το μοντέλο μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς ένας πλανήτης χωρίς ζωή θα μπορούσε να εμφανίζει χαρακτηριστικά που θυμίζουν έναν ζωντανό κόσμο.

Από την πλευρά του, ο Rory Barnes, αναπληρωτής καθηγητής Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση του μοντέλου αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να υπάρξει ζωή στο Σύμπαν.

Παράλληλα, η νέα προσομοίωση θα μπορούσε να συμβάλει στον σχεδιασμό των μελλοντικών διαστημικών τηλεσκοπίων, όπως το προτεινόμενο Habitable Worlds Observatory, το οποίο φιλοδοξεί να μελετήσει λεπτομερώς πλανήτες πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα.

Η νέα έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA δεν σημαίνει ότι οι επιστήμονες εντόπισαν εξωγήινη ζωή. Δημιουργεί, όμως, ένα πολύτιμο εργαλείο για να μπορέσουν να την αναζητήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το μεγάλο στοίχημα της αστροβιολογίας δεν είναι απλώς να βρει πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη, αλλά να εντοπίσει εκείνους στους οποίους οι παρατηρούμενες συνθήκες δεν μπορούν να εξηγηθούν εύκολα χωρίς την παρουσία ζωής.

Και ίσως, μέσα από τη δημιουργία μιας Γης χωρίς ζωή, οι επιστήμονες καταφέρουν τελικά να αναγνωρίσουν καλύτερα τα σημάδια ενός κόσμου που δεν είναι απλά κατοικήσιμος, αλλά κατοικημένος ήδη.