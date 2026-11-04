Στους βασικούς κερδισμένους βρίσκονται οι συνεπείς επαγγελματίες, για τους οποίους καταργούνται οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που αντιστοιχούν στο 10% της ετήσιας μισθοδοσίας και στο 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο όρο του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Διπλή φορολογική στήριξη για περισσότερους από 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους φέρνει το 2027, με μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Ωστόσο, οι ελαφρύνσεις δεν αφορούν όλους, καθώς συνδέονται με τη φορολογική συνέπεια, το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2027 για τα εισοδήματα του 2026, ενώ οι σχετικές ρυθμίσεις για το τεκμαρτό εισόδημα αναμένεται να περιληφθούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα

Στους βασικούς κερδισμένους βρίσκονται οι συνεπείς επαγγελματίες, για τους οποίους καταργούνται οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που αντιστοιχούν στο 10% της ετήσιας μισθοδοσίας και στο 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο όρο του αντίστοιχου ΚΑΔ. Για να εξασφαλίσουν τη μείωση θα πρέπει να έχουν διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο myDATA, να έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές μηχανές όπου προβλέπεται, να έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα από τις αρμόδιες αρχές κατά το ίδιο διάστημα.

Ελαφρύνσεις για νέους και επαγγελματίες με παιδιά

Σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται επίσης για τους νέους επαγγελματίες, καθώς όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από τον φόρο για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ για τις ηλικίες 26 έως 30 ετών ο συντελεστής στο κλιμάκιο 10.001-20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%. Για τους επαγγελματίες με παιδιά, το φορολογικό όφελος κυμαίνεται από 200 έως 2.000 ευρώ για ένα παιδί, από 300 έως 2.400 ευρώ για δύο και από 650 έως 3.300 ευρώ για τρία παιδιά.

Παράλληλα, η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με ειδικό όριο 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και εξαίρεση της Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Για τους εκμεταλλευτές ταξί, το τεκμήριο περιορίζεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος.

Ποιοι μένουν εκτός των φοροελαφρύνσεων

Αντίθετα, εκτός συγκεκριμένων ελαφρύνσεων μένουν όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι επαγγελματίες με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ δεν επωφελούνται από τη μείωση των συντελεστών στα υψηλότερα κλιμάκια. Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός κορμός της τεκμαρτής φορολόγησης διατηρείται, με τον κατώτατο μισθό να εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση υπολογισμού, προσαυξημένη ανάλογα με τα χρόνια άσκησης της δραστηριότητας.