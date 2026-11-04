Με αιχμές για τον Ποινικό Κώδικα του 2019 απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς», με τον Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται, θέτοντας ζήτημα ποινικής ασυλίας των τραπεζιτών και καλώντας τον πρωθυπουργό να τεκμηριώσει τους υπαινιγμούς του.

Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα εξελίσσεται το ζήτημα της διαφθοράς, με φόντο τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων και υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος που απασχολούν την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη ένταση τις τελευταίες ημέρες.

Η φράση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ περί «αρχιερέα της διαφθοράς» άναψε το φιτίλι μιας σύγκρουσης βγαλμένης από το παρελθόν, η οποία πλέον έχει ξεφύγει από τα όρια μιας απλής ανταλλαγής δηλώσεων, φέρνοντας στο προσκήνιο τις πολιτικές ευθύνες, τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και τις νομοθετικές επιλογές των δύο κυβερνήσεων.

Με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΑΑΔΕ και των υποκλοπών να εξακολουθούν να τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να σερβίρει για άλλη μία φορά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα του 2019, προκαλώντας την έντονη απάντηση του πρώην πρωθυπουργού. Ο ίδιος, ωστόσο, επανήλθε στο ζήτημα και από το βήμα εκδήλωσης για τη συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας του «ελληνικού FBI», δίνοντας συνέχεια στη σύγκρουση.

Τσίπρας: Ονόματα και διευθύνσεις – Ως εδώ

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιχμές του για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019 και καλώντας τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπαινιγμούς του.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την παρέμβασή του από τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς», παραπέμποντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα του, Γρηγόρη Δημητριάδη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ο κος Μητσοτάκης διερωτήθηκε σήμερα γιατί τον αποκάλεσα αρχιερέα της διαφθοράς. Δεν έχει παρά να παρακολουθήσει ξανά τις συνεντεύξεις του ανιψιού του κου Δημητριάδη, που μέχρι να φάει τη σφαίρα για λογαριασμό του, ήταν το αφεντικό του Μαξίμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί για ακόμη μία φορά να αφήσει «λάσπη και υπονοούμενα» σε βάρος του, χρησιμοποιώντας ως αφορμή τη συνολική αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη μεταρρύθμιση.

Όπως επισήμανε, ο νέος Ποινικός Κώδικας δεν συντάχθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από πολυμελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες του νομικού κόσμου, έπειτα από πολύχρονη προεργασία που είχε ξεκινήσει το 2010.

«Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019», σημείωσε, απορρίπτοντας τις αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις σκοπιμότητες που, κατά τον πρωθυπουργό, εξυπηρετούσαν οι συγκεκριμένες αλλαγές.

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι υπαινιγμοί του πρωθυπουργού δεν στρέφονται μόνο εναντίον του ίδιου, αλλά προσβάλλουν συνολικά τον νομικό κόσμο που εργάστηκε για την αναμόρφωση του Κώδικα.

«Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας. Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία», τόνισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην υπεράσπιση της μεταρρύθμισης του 2019. Πέρασε στην αντεπίθεση, επαναφέροντας το ζήτημα των αλλαγών που πραγματοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον Ποινικό Κώδικα τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, καταγγέλλοντας ότι με αυτές δόθηκε ποινική ασυλία στους τραπεζίτες.

«Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο. Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα;», διερωτήθηκε, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εγκαταλείψει τους υπαινιγμούς και να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία.

«Να μιλήσει λοιπόν με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί. Ως εδώ», κατέληξε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

{https://x.com/atsipras/status/2117665679788671467}

Μητσοτάκης: Άλλοι αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές

Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο ζήτημα της διαφθοράς και της εγκληματικότητας, αυτή τη φορά από το βήμα του Μεγάρου Μουσικής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστής και ως «ελληνικό FBI».

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει τις πρόσφατες αποκαλύψεις μεγάλων υποθέσεων παρανομίας ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας των διωκτικών μηχανισμών και της πολιτικής της κυβέρνησής του, χαρακτηρίζοντας «υποκριτές» όσους θέτουν ερωτήματα για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στο φως.

«Από την άλλη πλευρά, τολμώ να πω ότι είναι υποκριτές αυτοί οι οποίοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις. Τους απαντώ, λοιπόν, ότι η είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία. Παρανομία, δυστυχώς, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν βρίσκεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους υποθέσεις, αποδίδοντας τα αποτελέσματα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα στελέχη των διωκτικών υπηρεσιών.

«Η είδηση είναι ότι επιτέλους αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο, κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί έργο της κυβέρνησης, αλλά αποτελεί πρώτα και πάνω από όλα έργο δικό σας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν εξειδικευμένες διωκτικές αρχές, ψηφιακά εργαλεία και οριζόντια συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Επανέφερε τις αιχμές του για τις νομοθετικές επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων, με σαφείς αναφορές στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε και υπαινιγμούς για την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

«Περάσαμε από εποχές όταν άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν, κ. Υπουργέ, κ. Υπουργέ Δικαιοσύνης, σωρηδόν κρατούμενους», ανέφερε, για να συνεχίσει:

«Περάσαμε από εποχές όπου λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές άλλαζαν προς το ευνοϊκότερο ποινικοί κώδικες. Ενώ όλα αυτά δεν κρύβονται πίσω από κανένα rebranding και από διάφορα αφελή σχόλια που περίπου υπονοούν ότι παλιότερα η εγκληματικότητα απουσίαζε, ενώ όλοι τάχα ζούσαμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Το ανάποδο ισχύει».

Κλείνοντας τη συγκεκριμένη αναφορά, ο πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε τις επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων με τη δική του πολιτική στο πεδίο της ποινικής νομοθεσίας.

«Εμείς προωθήσαμε μια σειρά από διατάξεις που αυστηροποιούν τις ποινές, αλλάζοντας τον Ποινικό Κώδικα», υποστήριξε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 50:12 του βίντεο:

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1408970224352741/}

Η απάντηση Μητσοτάκη στον Alpha και η επιστροφή στο 2019

Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha Radio 98,9, όπου ο πρωθυπουργός κλήθηκε να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που του απέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αντί να περιοριστεί στις πρόσφατες υποθέσεις που είχε επικαλεστεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να στρέψει τη συζήτηση στις νομοθετικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Αρχικά, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε επιδείξει ενδιαφέρον για τέτοιου είδους υποθέσεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

«Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε το 2015 ήταν να ψηφίσει τον "νόμο Παρασκευόπουλου" και να βγάλει όλο το "βαρύ" έγκλημα από τις φυλακές», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έστρεψε τα πυρά του στην ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο του 2019, λίγες εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η τότε κυβέρνηση διατήρησε ανοιχτή τη Βουλή προκειμένου να προχωρήσει στις συγκεκριμένες αλλαγές.

Για να στηρίξει την κριτική του, επικαλέστηκε τις μεταβολές στις προβλεπόμενες ποινές για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τον ομαδικό βιασμό και την παθητική δωροδοκία.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη μείωση των ανώτατων ποινών για ορισμένα αδικήματα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε το 2021 σε αυστηροποίηση των ποινών για τον ομαδικό βιασμό, προβλέποντας ισόβια κάθειρξη.

«Λοιπόν, όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν από αυτόν ο οποίος αποκαλεί εμένα "αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής". Βέβαια, αυτό το έχουμε ξανακούσει, δεν είναι καν πρωτότυπος», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

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Από τον «αρχιερέα της διαφθοράς» στα ερωτήματα για την ΑΑΔΕ

Η αφετηρία της νέας αντιπαράθεσης βρίσκεται στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στον τηλεοπτικό σταθμό BEST της Καλαμάτας, με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβήτησε την κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι οι αποκαλύψεις αυτές αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είχαν αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια μια χαρακτηριστική παρομοίωση.

«Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί», υποστήριξε.

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία της ΑΑΔΕ και στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ερωτήματα για τις ευθύνες της κυβέρνησης αναφορικά με την αντιμετώπιση μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, δημοσιεύματα για την υπόθεση «Χωριάτικο», σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν καταγγελίες για χρηματισμό 25 στελεχών της ΑΑΔΕ, καθώς και αναφορές ότι υπηρεσίες της Αρχής είχαν αποστείλει ενημερώσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της υπόθεσης ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

Στο ίδιο πλαίσιο, αμφισβήτησε την επιλογή μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, διερωτώμενος πώς μια Αρχή που, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει εγκαίρως τέτοιες υποθέσεις θα αναλάβει τη διαχείριση ενός οργανισμού που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου.

«Είναι μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί τα προβλήματα και μετά εμφανίζεται ως αυτή που θα λύσει τα προβλήματα που μας δημιούργησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch ?v=8PdGYm69wLU}