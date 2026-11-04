Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή για το καλώδιο.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση στα εθνικά θέματα αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι δεν έρχεται από την αντιπολίτευση αλλά από την σκληρή κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντ. Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Διότι όποια ρελάνς και αν επιχειρεί ο Κ. Μητσοτάκης για να τους αποδομήσει εκείνοι επιστρέφουν με φόρα…

Εν προκειμένω ο πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Alpha radio άφησε τις αιχμές του για την πολιτική των πρώην πρωθυπουργών σε σχέση με την Τουρκία. Είπε ότι και εκείνοι έκαναν συναντήσεις με τον Ερντογάν οπότε όταν μιλάνε θα πρέπει να σκέφτονται και το τι έπραξαν οι ίδιοι.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν άφησε να πέσει κάτω η αιχμή και επέστρεψε την κατηγορία στο Μαξίμου απαριθμώντας τα φάουλ της σημερινής κυβέρνησης. Από το τουρκολιβυκό μέχρι την αναβλητικότητα στην πόντιση του καλωδίου. Και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η κυβέρνηση δυσκολεύεται πολύ στο θέμα του καλωδίου με τους δύο πρώην ..απέναντι. Αφού η όποια εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα θα εκληφθεί ως ήττα – κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά- ροκανίζοντας το δεξιό ακροατήριο της Ν.Δ.

Λ.Ι.