Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής των συντάξεων Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον επόμενο κύκλο πληρωμών του e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, οι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά που δικαιούνται να καταβάλλονται σταδιακά, με τους μη μισθωτούς να προηγούνται και τους μισθωτούς να ακολουθούν.

Οι δύο ημερομηνίες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες είναι η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ακόμη η επίσημη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ποιοι αναμένεται να πληρωθούν στις 25 Νοεμβρίου

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά κυρίως όσους προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων.

Ειδικότερα, την ημερομηνία αυτή αναμένεται να καταβληθούν:

- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

- Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και έπειτα, βάσει του νόμου 4387/2016.

- Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το εάν οι δικαιούχοι προέρχονται από την κατηγορία των μισθωτών ή των μη μισθωτών.

Ποιοι συνταξιούχοι ακολουθούν στις 27 Νοεμβρίου

Το δεύτερο κύμα πληρωμών τοποθετείται χρονικά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και εκείνες του Δημοσίου.

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Συγκεκριμένα, στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα προβλέπεται η πληρωμή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Πότε θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ

Παρότι το χρονοδιάγραμμα φαίνεται να ακολουθεί τον καθιερωμένο τρόπο καταβολής των συντάξεων, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες παραμένουν προσωρινές. Η οριστική επιβεβαίωση αναμένεται να έρθει μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του e-ΕΦΚΑ, η οποία θα αποσαφηνίσει το πρόγραμμα πληρωμών για όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων.

Μέχρι τότε, οι δικαιούχοι καλούνται να έχουν υπόψη τους τις 25 και 27 Νοεμβρίου ως τις επικρατέστερες ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου.