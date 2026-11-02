Δυνατότητα ένταξης στην πληρωμή του Νοεμβρίου θα έχουν και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 στην καταβολή της προκαταβολής της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για το 2026 σε χιλιάδες παραγωγούς που είχαν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά, οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία ανήλθαν σε 37.530. Από αυτές, στις 27.320 δηλώθηκαν αγροτικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 680.306 στρεμμάτων, με συνολική αξία 16.258.137,60 ευρώ.

Στις υπόλοιπες 10.210 αιτήσεις δεν περιλαμβανόταν αίτημα για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, δεν είχαν δηλωθεί αγροτεμάχια, δεν υπήρχαν δικαιώματα ενίσχυσης ή το αίτημα αφορούσε την κατανομή βοσκοτόπων.

Οι έλεγχοι και οι παραγωγοί που έμειναν εκτός πληρωμής

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, στους οποίους συνυπολογίστηκαν και οι τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 10 Οκτωβρίου 2026, προσδιορίστηκε επιλέξιμη έκταση 549.827 στρεμμάτων για 24.736 παραγωγούς, πριν από την εφαρμογή των προβλεπόμενων μειώσεων και κυρώσεων. Στους ελέγχους συνυπολογίστηκαν τα στοιχεία των αιτήσεων και οι πιθανές επικαλύψεις εκτάσεων.

Ωστόσο, 4.883 παραγωγοί, παρότι διέθεταν προσδιορισμένη επιλέξιμη έκταση, δεν συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη πληρωμή.

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Ειδικότερα:

3.060 παραγωγοί δεν είχαν τελικά ποσό προς καταβολή, μετά την εφαρμογή των μειώσεων και των κυρώσεων.

400 παραγωγοί είχαν δεσμευμένη πληρωμή λόγω εκκρεμοτήτων, κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα ενίσχυσης (366 περιπτώσεις).

1.423 παραγωγοί είχαν ποσό ενίσχυσης μικρότερο από το ελάχιστο όριο πληρωμής των 150 ευρώ. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο όριο υπολογίζεται στο σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται ο παραγωγός για το 2026 και όχι αποκλειστικά στη Βασική Εισοδηματική Στήριξη.

Πόσα χρήματα καταβλήθηκαν στους δικαιούχους

Η προκαταβολή για τους 19.853 παραγωγούς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις πληρωμής ανήλθε αρχικά σε 7.838.583,59 ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 70% της ενίσχυσης, μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων μειώσεων και κυρώσεων.

Μετά τον συμψηφισμό οφειλών, το τελικό ποσό που καταβλήθηκε διαμορφώθηκε σε 7.806.768,22 ευρώ και πιστώθηκε στους λογαριασμούς 19.819 δικαιούχων.

Τα χρήματα καταβάλλονται στο IBAN που έχουν δηλώσει οι παραγωγοί στην εφαρμογή «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» του myAADE και το οποίο έχει προσυμπληρωθεί στην ΕΑΕ 2026.

Πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή

Για τους παραγωγούς που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου 2026, η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, δυνατότητα ένταξης στην πληρωμή του Νοεμβρίου θα έχουν και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έλαβαν προκαταβολή επειδή η αίτησή τους δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Για τον σκοπό αυτό θα ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις και οι τροποποιήσεις που θα υποβληθούν έως τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Αντίστοιχα, για όσους έλαβαν μειωμένη προκαταβολή, οι διορθώσεις θα εξεταστούν ενόψει της πρώτης πληρωμής που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει σχετική ενημέρωση στους συγκεκριμένους παραγωγούς, προκειμένου να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.

Τέλος, οι παραγωγοί που έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων αναμένεται να πληρωθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της απαραίτητης διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ της πλατφόρμας myAGRO και του Κτηματολογίου.