Ποιες ειδικότητες αναμένεται να περιλαμβάνονται.

Μια σημαντική ευκαιρία για χιλιάδες πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν στο Δημόσιο αναμένεται να δημιουργήσει η νέα μεγάλη προκήρυξη που προετοιμάζει το ΑΣΕΠ, με περίπου 3.800 θέσεις εργασίας για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και προβλέπεται να περιλαμβάνει θέσεις μόνιμου προσωπικού, αλλά και προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται απαραίτητα να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο.

Ποιες ειδικότητες αναμένεται να περιλαμβάνονται

Αν και ο οριστικός κατάλογος των ειδικοτήτων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η προηγούμενη μεγάλη προκήρυξη της κατηγορίας ΔΕ, η 8Κ/2024, δίνει μια εικόνα για τους επαγγελματικούς κλάδους που ενδέχεται να καλυφθούν.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που είχαν συμπεριληφθεί σε εκείνη τη διαδικασία ήταν:

ΔΕ Αποθηκάριων

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

– ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

– ΔΕ Δασοφυλάκων

– ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

– ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης

– ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων – Υποστήριξης Ελέγχου

– ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

– ΔΕ Εκπαιδευτών

– ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

– ΔΕ Εργατοτεχνιτών

– ΔΕ Εργατών Ύδρευσης/Αποχέτευσης

– ΔΕ Ζυγιστών

– ΔΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

– ΔΕ Κηπουρών

– ΔΕ Ναυαγοσωστών

– ΔΕ Οδηγών

– ΔΕ Πληροφορικής

– ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

– ΔΕ Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

– ΔΕ Μαγείρων

– ΔΕ Προσωπικού Καθαριότητας

– ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας

– ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών – Φροντιστών Παιδιών

– ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

– ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων

– ΔΕ Τεχνικού Αμαξωμάτων (Φανοποιών)

– ΔΕ Τεχνικού Αυτοματισμού

– ΔΕ Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων

– ΔΕ Δομικών Έργων

– ΔΕ Ελαιοχρωματιστών

– ΔΕ Ένδυσης – Υπόδησης

– ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου

– ΔΕ Ηλεκτρολόγων

– ΔΕ Ηλεκτρονικών

– ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών

– ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

– ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

– ΔΕ Θερμαστών

– ΔΕ Κομμωτικής

– ΔΕ Λιπαντών – Πλυντών

– ΔΕ Μηχανολόγων

– ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

– ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)

– ΔΕ Ξυλουργών

– ΔΕ Πυροσβεστών

– ΔΕ Σιδηρουργών

– ΔΕ Σχεδιαστών

– ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

– ΔΕ Τεχνιτών Τροχών και Ελαστικών

– ΔΕ Υδραυλικών

– ΔΕ Χειριστών Εργαλειομηχανών

– ΔΕ Ψυκτικών

– ΔΕ Οπλουργών

– ΔΕ Τεχνικών Βοηθών

– ΔΕ Οδηγών – Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων

– ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων Τροφίμων

– ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

– ΔΕ Επιμελητών – Κλητήρων

– ΔΕ Υδρομετρητών

– ΔΕ Φυλάκων – Κλητήρων – Θυρωρών

– ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας

– ΔΕ Φυλάκων

– ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

– ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

– ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι παραπάνω ειδικότητες είναι ενδεικτικές και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι θα περιλαμβάνονται στη νέα προκήρυξη.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις

Οι περίπου 3.800 θέσεις εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και άλλους φορείς σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Η τελική κατανομή θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της προκήρυξης, οπότε και θα γίνουν γνωστοί οι φορείς, οι διαθέσιμες θέσεις ανά περιοχή και τα απαιτούμενα προσόντα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Η νέα διαδικασία απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους Λυκείου, ΕΠΑΛ και κατόχους άλλων αναγνωρισμένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ειδικότητας.

Ωστόσο, το απολυτήριο Λυκείου δεν θα αρκεί απαραίτητα για όλες τις θέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται εξειδικευμένοι τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές άδειες ή πρόσθετα προσόντα.

Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης ούτε έχει ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Ο αριθμός των 3.800 θέσεων παραμένει προσωρινός και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί μέχρι την τελική έκδοση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.