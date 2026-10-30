1. Ποιο το παράβολο αναβολής ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου;

60 ευρώ (241 §3).

2. Τι σημειώνει ο δικαστής στο πινάκιο μετά τη συζήτηση;

Αν έγινε κατ' αντιμωλία, ερήμην, αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε (226 §4).

3. Ποια είναι τα ένδικα μέσα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αναψηλάφηση, αναίρεση (495 §1).

4. Ποιο το αποτέλεσμα της παραίτησης από το δικόγραφο;

Η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (295 §1).

5. Πού φυλάσσεται το πρωτότυπο της αγωγής;

Στο αρχείο του δικαστηρίου (226 §1).

6. Πώς γίνεται ο δικαστικός συμβιβασμός;

Με δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου, του εισηγητή ή συμβολαιογράφου· καταργεί αυτοδίκαια τη δίκη (293 §1).

7. Πόσες φορές μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση με αίτηση διαδίκου;

Μόνο μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, για σπουδαίο λόγο (241 §1).

8. Ποιος διευθύνει τη διάσκεψη;

Ο πρόεδρος, την εισήγηση κάνει ο εισηγητής που όρισε ο πρόεδρος (301 §1).

9. Ποιο το παράβολο έφεσης κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου;

150 ευρώ (495 §3 Α γ).

10. Πώς ασκείται η αγωγή;

Με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου και επίδοση αντιγράφου στον εναγόμενο (215 §1).

11. Ποιος ψηφίζει πρώτος στη διάσκεψη;

Ο νεότερος κατά το διορισμό δικαστής· τελευταίος ο πρόεδρος (301 §3).

12. Ποιος συντάσσει τα πρακτικά της συζήτησης;

Ο γραμματέας, με τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση (256 §1).

13. Ποια βιβλία τηρεί η γραμματεία για τα ένδικα μέσα;

Χωριστό βιβλίο για καθένα από τα ένδικα μέσα (496 §1).

14. Τι γίνεται αν η αγωγή δεν επιδοθεί εμπρόθεσμα;

Θεωρείται ως μη ασκηθείσα (215 §2).

15. Ποιο το παράβολο αναβολής ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου;

40 ευρώ υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (241 §3).

16. Πόσες ημέρες πριν τη συζήτηση κλητεύονται οι διάδικοι για διόρθωση απόφασης;

Τουλάχιστον 8 ημέρες (318 §1).

17. Με ποιο δικόγραφο ασκείται η έφεση;

Με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται (495 §1).

18. Τι γίνεται αν στη δικάσιμο δεν εμφανιστεί κανένας διάδικος;

Η συζήτηση ματαιώνεται (260 §1).

19. Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της απόφασης;

Όποιος διηύθυνε τη συζήτηση και ο γραμματέας (306 §1).

20. Ποιος ορίζει πόσες υποθέσεις θα εκδικαστούν σε κάθε δικάσιμο;

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο πρωτοδίκης (226 §3).

21. Ποιο το παράβολο έφεσης κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου;

100 ευρώ (495 §3 Α β).

22. Πού δημοσιεύεται η απόφαση;

Σε δημόσια συνεδρίαση (304 §2).

23. Πώς αρχίζει η διαδικασία στο ακροατήριο;

Με την εκφώνηση των υποθέσεων από τον δικαστή από το πινάκιο, με τη σειρά που είναι γραμμένες (233 §1).

24. Πού φυλάσσεται το πρωτότυπο του ενδίκου μέσου;

Στο αρχείο του δικαστηρίου (497).

25. Από πότε αρχίζουν τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων;

Από τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσής τους (500).

26. Μπορεί να ασκηθεί έφεση πριν την επίδοση της απόφασης;

Ναι, ακόμη και την ίδια ημέρα της δημοσίευσης (499).

27. Ποιοι υπογράφουν τα πρακτικά;

Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση και ο γραμματέας (258 §1).

28. Ποια η γενική προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων;

30 ημέρες πριν τη συζήτηση· 60 αν ο καλούμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (228).

29. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο του ενδίκου μέσου;

Το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (495 §3).

30. Ποια λάθη της απόφασης διορθώνονται;

Γραφικά ή λογιστικά λάθη από παραδρομή, ή ελλιπές/ανακριβές διατακτικό (315).

31. Σε πόσες ημέρες επιδίδεται η αγωγή;

Σε 30 ημέρες από την κατάθεση, αν δεν ορίζεται άλλως (215 §2).

32. Ποιος εκδίδει την απόφαση;

Μόνο ο δικαστής που έλαβε μέρος στη σύνθεση κατά τη συζήτηση, στα πολυμελή μετά από διάσκεψη και ψηφοφορία (300).

33. Τι είναι το πινάκιο;

Βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον πρόεδρο ή τον πρωτοδίκη, όπου καταχωρίζονται οι υποθέσεις κάθε δικασίμου (226 §3).

34. Πότε διαγράφεται από το πινάκιο έφεση που ματαιώθηκε;

Μετά ένα έτος από τη ματαίωση χωρίς αίτηση προσδιορισμού, με εντολή του Προέδρου (495 §6).

35. Τι καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο αγωγών;

Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμα διαδίκων, χρονολογία κατάθεσης, αντικείμενο διαφοράς (215 §1).

36. Με ποια ένδικα μέσα προσβάλλεται η διορθωτική απόφαση;

Με όσα προσβάλλεται η διορθούμενη, εκτός από ανακοπή ερημοδικίας (319).

37. Ποια η προθεσμία κλήτευσης για τη συζήτηση έφεσης;

30 ημέρες από την κατάθεση και τουλάχιστον 30 πριν τη συζήτηση· 60/90 για εξωτερικό ή άγνωστη διαμονή (495 §2Α).

38. Σε ποιο διάστημα ορίζεται η δικάσιμος με την κατάθεση της αγωγής;

200–210 ημέρες από την κατάθεση, για επίδοση στο εξωτερικό μετά 9 μήνες και όχι πάνω από τον 10ο μήνα (215 §1).

39. Πότε εκδίδεται υποχρεωτικά διάταξη;

Αν η αγωγή είναι απαράδεκτη, θεωρείται μη ασκηθείσα ή ασκήθηκε σε αναρμόδιο δικαστήριο (237 §3 εδ. α).

40. Πότε κατατίθεται το δικαστικό ένσημο στην τακτική διαδικασία;

Στην προθεσμία της προσθήκης, δηλαδή εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προτάσεων (237 §2).

41. Ποιο το παράβολο αναίρεσης κατά απόφασης Εφετείου;

450 ευρώ (495 §3 Β δ).

42. Ποιοι υπογράφουν το πρακτικό διχασμού ψήφων;

Ο πρόεδρος, όσοι μειοψήφησαν και ο γραμματέας (303).

43. Τι γίνεται με το παράβολο αν ο εκκαλών νικήσει;

Διατάσσεται η επιστροφή του, αλλιώς εισάγεται στο δημόσιο ταμείο (495 §3).

44. Τι γίνεται σε ισοψηφία στη διάσκεψη;

Προσλαμβάνεται άλλος δικαστής και η υπόθεση συζητείται πάλι στο ακροατήριο (302 §3).

45. Πότε παραδίδεται η δήλωση μη παράστασης στον γραμματέα;

Το αργότερο την παραμονή της δικασίμου, σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο (242 §2).

46. Ποιος υπογράφει τα πρακτικά αν ο διευθύνων κωλύεται;

Ο αρχαιότερος κατά το διορισμό από τους δικαστές της συζήτησης· αν όλοι κωλύονται, μόνο ο γραμματέας (258 §2).

47. Ποιος συντάσσει την απόφαση;

Ο εισηγητής, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Μονομελές ο δικαστής που την εκδίδει (304 §1).

48. Πότε διατάσσεται συνεκδίκαση δικών;

Σε κάθε στάση, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση, αν ίδια διαδικασία και διευκολύνεται/επιταχύνεται η δίκη ή μειώνονται τα έξοδα (246).

49. Πόση δικαστική δαπάνη μπορεί να επιδικαστεί σε βάρος όποιου ζήτησε αναβολή;

70 έως 400 ευρώ, με αίτηση του αντιδίκου (241 §2).

50. Πότε διαγράφεται από το πινάκιο υπόθεση που ματαιώθηκε στον πρώτο βαθμό;

Μετά 90 ημέρες από τη ματαίωση χωρίς αίτηση νέου προσδιορισμού, από τον γραμματέα με εντολή του διευθύνοντος (260 §2).

51. Πεθαίνει ο νόμιμος αντιπρόσωπος Α.Ε. Διακόπτεται η δίκη;

Όχι, εξαιρείται ρητά (286 περ. α).

52. Πότε κατατίθενται οι προτάσεις στην τακτική διαδικασία;

90 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης, 120 αν επιδίδεται στην αλλοδαπή (237 §1).

53. Μέχρι πότε παραιτείται ο ενάγων από το δικόγραφο χωρίς συναίνεση;

Πριν ο εναγόμενος προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας και, στην τακτική διαδικασία, πριν καταθέσει προτάσεις (294).

54. Τι συμβαίνει αν ο ενάγων περιορίσει το αίτημα;

Θεωρείται μερική παραίτηση από το δικόγραφο (295 §1).

55. Ποια η νομική φύση της ματαίωσης;

Διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου (260 §3).

56. Ποια η προθεσμία κλήτευσης για αναίρεση;

60 ημέρες πριν τη συζήτηση, 90 αν κάποιος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (495 §2Α).

57. Έφεση ασκήθηκε σε λειτουργικά αναρμόδιο δικαστήριο. Τι γίνεται;

Παραπομπή στο αρμόδιο, και αυτεπαγγέλτως (495 §5).

58. Σε πόσο χρόνο προσδιορίζεται δικάσιμος για έφεση;

Αμέσως, σε απώτατο διάστημα 5 μηνών από την κατάθεση (495 §1).

59. Τι γίνεται με τις υποθέσεις σε αποχή δικηγόρων;

Αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο εντός 90 ημερών ή σε εμβόλιμη δικάσιμο (241 §1).

60. Πώς καταχωρίζεται η μειοψηφία στην απόφαση;

Αν το ζητήσει, στο αιτιολογικό με τον τύπο της αμφιβολίας και στο πρακτικό διάσκεψης (302 §1).

61. Ποιο το παράβολο αναψηλάφησης κατά απόφασης πρωτοδικείου;

400 ευρώ, κατά απόφασης Εφετείου ή Αρείου Πάγου 500 (495 §3 Γ).

62. Πότε εκδίδει διάταξη ο δικαστής στην τακτική διαδικασία;

Εντός 30 ημερών από τη χρέωση (237 §3).

63. Προθεσμία παρέμβασης μετά από προσεπίκληση;

70 ημέρες από το πέρας της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής (238 §1).

64. Μέχρι ποια ώρα κατατίθενται προτάσεις και προσθήκη την τελευταία ημέρα;

Μέχρι τις 12:00, με επισημείωση του γραμματέα (237 §9).

65. Πότε ορίζεται ο δικαστής ή η σύνθεση;

Εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προσθήκης (237 §2).

66. Πότε διαβάζεται υποχρεωτικά το σχέδιο πρακτικών;

Με αίτηση διαδίκου, αν περιέχει αναγνώριση, συμβιβασμό, παραίτηση ή ομολογία (257).

67. Τι αναγράφει η έκθεση κατάθεσης της αγωγής;

Ημέρα, μήνα, έτος κατάθεσης και ονοματεπώνυμο καταθέτη (215 §1).

68. Ποιοι δεν καταβάλλουν παράβολο αναβολής;

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.· επίσης δεν καταβάλλεται σε αποχή δικηγόρων (241 §3).

69. Πότε κατατίθεται η προσθήκη-αντίκρουση;

Εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προτάσεων (237 §2).

70. Τρεις γνώμες στη διάσκεψη με μία ψήφο η καθεμία, ποια υπερισχύει;

Ψηφοφορία για αποκλεισμό μίας, όσοι την ακολουθούν προσχωρούν σε άλλη έως πλειοψηφία (302 §2).