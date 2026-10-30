1. Ποιο το παράβολο αναβολής ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου;
60 ευρώ (241 §3).
2. Τι σημειώνει ο δικαστής στο πινάκιο μετά τη συζήτηση;
Αν έγινε κατ' αντιμωλία, ερήμην, αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε (226 §4).
3. Ποια είναι τα ένδικα μέσα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας;
Ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αναψηλάφηση, αναίρεση (495 §1).
4. Ποιο το αποτέλεσμα της παραίτησης από το δικόγραφο;
Η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (295 §1).
5. Πού φυλάσσεται το πρωτότυπο της αγωγής;
Στο αρχείο του δικαστηρίου (226 §1).
6. Πώς γίνεται ο δικαστικός συμβιβασμός;
Με δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου, του εισηγητή ή συμβολαιογράφου· καταργεί αυτοδίκαια τη δίκη (293 §1).
7. Πόσες φορές μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση με αίτηση διαδίκου;
Μόνο μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, για σπουδαίο λόγο (241 §1).
8. Ποιος διευθύνει τη διάσκεψη;
Ο πρόεδρος, την εισήγηση κάνει ο εισηγητής που όρισε ο πρόεδρος (301 §1).
9. Ποιο το παράβολο έφεσης κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου;
150 ευρώ (495 §3 Α γ).
10. Πώς ασκείται η αγωγή;
Με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου και επίδοση αντιγράφου στον εναγόμενο (215 §1).
11. Ποιος ψηφίζει πρώτος στη διάσκεψη;
Ο νεότερος κατά το διορισμό δικαστής· τελευταίος ο πρόεδρος (301 §3).
12. Ποιος συντάσσει τα πρακτικά της συζήτησης;
Ο γραμματέας, με τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση (256 §1).
13. Ποια βιβλία τηρεί η γραμματεία για τα ένδικα μέσα;
Χωριστό βιβλίο για καθένα από τα ένδικα μέσα (496 §1).
14. Τι γίνεται αν η αγωγή δεν επιδοθεί εμπρόθεσμα;
Θεωρείται ως μη ασκηθείσα (215 §2).
15. Ποιο το παράβολο αναβολής ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου;
40 ευρώ υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (241 §3).
16. Πόσες ημέρες πριν τη συζήτηση κλητεύονται οι διάδικοι για διόρθωση απόφασης;
Τουλάχιστον 8 ημέρες (318 §1).
17. Με ποιο δικόγραφο ασκείται η έφεση;
Με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται (495 §1).
18. Τι γίνεται αν στη δικάσιμο δεν εμφανιστεί κανένας διάδικος;
Η συζήτηση ματαιώνεται (260 §1).
19. Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της απόφασης;
Όποιος διηύθυνε τη συζήτηση και ο γραμματέας (306 §1).
20. Ποιος ορίζει πόσες υποθέσεις θα εκδικαστούν σε κάθε δικάσιμο;
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο πρωτοδίκης (226 §3).
21. Ποιο το παράβολο έφεσης κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου;
100 ευρώ (495 §3 Α β).
22. Πού δημοσιεύεται η απόφαση;
Σε δημόσια συνεδρίαση (304 §2).
23. Πώς αρχίζει η διαδικασία στο ακροατήριο;
Με την εκφώνηση των υποθέσεων από τον δικαστή από το πινάκιο, με τη σειρά που είναι γραμμένες (233 §1).
24. Πού φυλάσσεται το πρωτότυπο του ενδίκου μέσου;
Στο αρχείο του δικαστηρίου (497).
25. Από πότε αρχίζουν τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων;
Από τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσής τους (500).
26. Μπορεί να ασκηθεί έφεση πριν την επίδοση της απόφασης;
Ναι, ακόμη και την ίδια ημέρα της δημοσίευσης (499).
27. Ποιοι υπογράφουν τα πρακτικά;
Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση και ο γραμματέας (258 §1).
28. Ποια η γενική προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων;
30 ημέρες πριν τη συζήτηση· 60 αν ο καλούμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (228).
29. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο του ενδίκου μέσου;
Το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (495 §3).
30. Ποια λάθη της απόφασης διορθώνονται;
Γραφικά ή λογιστικά λάθη από παραδρομή, ή ελλιπές/ανακριβές διατακτικό (315).
31. Σε πόσες ημέρες επιδίδεται η αγωγή;
Σε 30 ημέρες από την κατάθεση, αν δεν ορίζεται άλλως (215 §2).
32. Ποιος εκδίδει την απόφαση;
Μόνο ο δικαστής που έλαβε μέρος στη σύνθεση κατά τη συζήτηση, στα πολυμελή μετά από διάσκεψη και ψηφοφορία (300).
33. Τι είναι το πινάκιο;
Βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον πρόεδρο ή τον πρωτοδίκη, όπου καταχωρίζονται οι υποθέσεις κάθε δικασίμου (226 §3).
34. Πότε διαγράφεται από το πινάκιο έφεση που ματαιώθηκε;
Μετά ένα έτος από τη ματαίωση χωρίς αίτηση προσδιορισμού, με εντολή του Προέδρου (495 §6).
35. Τι καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο αγωγών;
Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμα διαδίκων, χρονολογία κατάθεσης, αντικείμενο διαφοράς (215 §1).
36. Με ποια ένδικα μέσα προσβάλλεται η διορθωτική απόφαση;
Με όσα προσβάλλεται η διορθούμενη, εκτός από ανακοπή ερημοδικίας (319).
37. Ποια η προθεσμία κλήτευσης για τη συζήτηση έφεσης;
30 ημέρες από την κατάθεση και τουλάχιστον 30 πριν τη συζήτηση· 60/90 για εξωτερικό ή άγνωστη διαμονή (495 §2Α).
38. Σε ποιο διάστημα ορίζεται η δικάσιμος με την κατάθεση της αγωγής;
200–210 ημέρες από την κατάθεση, για επίδοση στο εξωτερικό μετά 9 μήνες και όχι πάνω από τον 10ο μήνα (215 §1).
39. Πότε εκδίδεται υποχρεωτικά διάταξη;
Αν η αγωγή είναι απαράδεκτη, θεωρείται μη ασκηθείσα ή ασκήθηκε σε αναρμόδιο δικαστήριο (237 §3 εδ. α).
40. Πότε κατατίθεται το δικαστικό ένσημο στην τακτική διαδικασία;
Στην προθεσμία της προσθήκης, δηλαδή εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προτάσεων (237 §2).
41. Ποιο το παράβολο αναίρεσης κατά απόφασης Εφετείου;
450 ευρώ (495 §3 Β δ).
42. Ποιοι υπογράφουν το πρακτικό διχασμού ψήφων;
Ο πρόεδρος, όσοι μειοψήφησαν και ο γραμματέας (303).
43. Τι γίνεται με το παράβολο αν ο εκκαλών νικήσει;
Διατάσσεται η επιστροφή του, αλλιώς εισάγεται στο δημόσιο ταμείο (495 §3).
44. Τι γίνεται σε ισοψηφία στη διάσκεψη;
Προσλαμβάνεται άλλος δικαστής και η υπόθεση συζητείται πάλι στο ακροατήριο (302 §3).
45. Πότε παραδίδεται η δήλωση μη παράστασης στον γραμματέα;
Το αργότερο την παραμονή της δικασίμου, σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο (242 §2).
46. Ποιος υπογράφει τα πρακτικά αν ο διευθύνων κωλύεται;
Ο αρχαιότερος κατά το διορισμό από τους δικαστές της συζήτησης· αν όλοι κωλύονται, μόνο ο γραμματέας (258 §2).
47. Ποιος συντάσσει την απόφαση;
Ο εισηγητής, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Μονομελές ο δικαστής που την εκδίδει (304 §1).
48. Πότε διατάσσεται συνεκδίκαση δικών;
Σε κάθε στάση, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση, αν ίδια διαδικασία και διευκολύνεται/επιταχύνεται η δίκη ή μειώνονται τα έξοδα (246).
49. Πόση δικαστική δαπάνη μπορεί να επιδικαστεί σε βάρος όποιου ζήτησε αναβολή;
70 έως 400 ευρώ, με αίτηση του αντιδίκου (241 §2).
50. Πότε διαγράφεται από το πινάκιο υπόθεση που ματαιώθηκε στον πρώτο βαθμό;
Μετά 90 ημέρες από τη ματαίωση χωρίς αίτηση νέου προσδιορισμού, από τον γραμματέα με εντολή του διευθύνοντος (260 §2).
51. Πεθαίνει ο νόμιμος αντιπρόσωπος Α.Ε. Διακόπτεται η δίκη;
Όχι, εξαιρείται ρητά (286 περ. α).
52. Πότε κατατίθενται οι προτάσεις στην τακτική διαδικασία;
90 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης, 120 αν επιδίδεται στην αλλοδαπή (237 §1).
53. Μέχρι πότε παραιτείται ο ενάγων από το δικόγραφο χωρίς συναίνεση;
Πριν ο εναγόμενος προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας και, στην τακτική διαδικασία, πριν καταθέσει προτάσεις (294).
54. Τι συμβαίνει αν ο ενάγων περιορίσει το αίτημα;
Θεωρείται μερική παραίτηση από το δικόγραφο (295 §1).
55. Ποια η νομική φύση της ματαίωσης;
Διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου (260 §3).
56. Ποια η προθεσμία κλήτευσης για αναίρεση;
60 ημέρες πριν τη συζήτηση, 90 αν κάποιος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (495 §2Α).
57. Έφεση ασκήθηκε σε λειτουργικά αναρμόδιο δικαστήριο. Τι γίνεται;
Παραπομπή στο αρμόδιο, και αυτεπαγγέλτως (495 §5).
58. Σε πόσο χρόνο προσδιορίζεται δικάσιμος για έφεση;
Αμέσως, σε απώτατο διάστημα 5 μηνών από την κατάθεση (495 §1).
59. Τι γίνεται με τις υποθέσεις σε αποχή δικηγόρων;
Αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο εντός 90 ημερών ή σε εμβόλιμη δικάσιμο (241 §1).
60. Πώς καταχωρίζεται η μειοψηφία στην απόφαση;
Αν το ζητήσει, στο αιτιολογικό με τον τύπο της αμφιβολίας και στο πρακτικό διάσκεψης (302 §1).
61. Ποιο το παράβολο αναψηλάφησης κατά απόφασης πρωτοδικείου;
400 ευρώ, κατά απόφασης Εφετείου ή Αρείου Πάγου 500 (495 §3 Γ).
62. Πότε εκδίδει διάταξη ο δικαστής στην τακτική διαδικασία;
Εντός 30 ημερών από τη χρέωση (237 §3).
63. Προθεσμία παρέμβασης μετά από προσεπίκληση;
70 ημέρες από το πέρας της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής (238 §1).
64. Μέχρι ποια ώρα κατατίθενται προτάσεις και προσθήκη την τελευταία ημέρα;
Μέχρι τις 12:00, με επισημείωση του γραμματέα (237 §9).
65. Πότε ορίζεται ο δικαστής ή η σύνθεση;
Εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προσθήκης (237 §2).
66. Πότε διαβάζεται υποχρεωτικά το σχέδιο πρακτικών;
Με αίτηση διαδίκου, αν περιέχει αναγνώριση, συμβιβασμό, παραίτηση ή ομολογία (257).
67. Τι αναγράφει η έκθεση κατάθεσης της αγωγής;
Ημέρα, μήνα, έτος κατάθεσης και ονοματεπώνυμο καταθέτη (215 §1).
68. Ποιοι δεν καταβάλλουν παράβολο αναβολής;
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.· επίσης δεν καταβάλλεται σε αποχή δικηγόρων (241 §3).
69. Πότε κατατίθεται η προσθήκη-αντίκρουση;
Εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προτάσεων (237 §2).
70. Τρεις γνώμες στη διάσκεψη με μία ψήφο η καθεμία, ποια υπερισχύει;
Ψηφοφορία για αποκλεισμό μίας, όσοι την ακολουθούν προσχωρούν σε άλλη έως πλειοψηφία (302 §2).