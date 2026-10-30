Οι ομολογίες εξοφλήθηκαν κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης τους.

Στην πλήρη αποπληρωμή ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα η Metlen, εξ ολοκλήρου θυγατρική της Metlen PLC, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη ρευστότητά της.

Οι ομολογίες, που έφεραν επιτόκιο 2,25%, εξοφλήθηκαν κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης τους, χωρίς να εκδοθούν νέοι χρεωστικοί τίτλοι για την αναχρηματοδότησή τους.

Μετά την αποπληρωμή, οι ομολογίες θα ακυρωθούν σύμφωνα με τους όρους τους και τις προβλέψεις των σχετικών συμβατικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εξόφληση αντανακλά τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και την προσέγγισή της στη διαχείριση κεφαλαίων, με έμφαση στον προγραμματισμό της ρευστότητας για την κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.