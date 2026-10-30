Αστυνομική κινητοποίηση στη Ραφήνα μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα, οι πρώτες πληροφορίες.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός, στη Λεωφόρο Φλέμινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, σε χώρο κοντά σε επιχείρηση της περιοχής.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, ενώ αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για παθολογικό περιστατικό ή εάν υπάρχουν άλλες συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.