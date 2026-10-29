Τη ζωή του έχασε ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Κερατσίνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας προσέκρουσε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Οι γιατροί στο Τζάνειο Νοσοκομείο έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.
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