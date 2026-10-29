Οι γιατροί στο Τζάνειο Νοσοκομείο έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή.

Τη ζωή του έχασε ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας προσέκρουσε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Οι γιατροί στο Τζάνειο Νοσοκομείο έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

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