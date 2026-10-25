Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 83χρονος αγρότης το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, σε αγροτική περιοχή μεταξύ των χωριών Νέας Τυρολόης και Προβατά, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο χωράφι του όπου καλλιεργούσε ρύζι και εκτελούσε αγροτικές εργασίες με θεριζοαλωνιστική μηχανή όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, γλίστρησε, έπεσε από το αγροτικό μηχάνημα και τον χτύπησε η ερπύστρια.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αγρότη, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και την τοπική κοινωνία. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.