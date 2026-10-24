Ζητά τη διαγραφή του βουλευτή Κουλκουδίνα και την αποπομπή του αρμόδιου υπουργού.

Σφοδρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία σε υποθέσεις φερόμενων παρανομιών.

Στη δήλωσή της αναφέρεται στις αλλαγές στο εκλογικό πλαίσιο της ΕΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης προώθησε διάταξη που ευνόησε την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου.

Παράλληλα, επικαλείται καταγγελίες για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για αλιείς, καθώς και την υπόθεση επιδοτήσεων του βουλευτή Κουλκουδίνα.

Η κ. Κουφονικολάκου καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διαγράψει τον συγκεκριμένο βουλευτή και να αποπέμψει τον υπουργό που θεωρεί υπεύθυνο για την υπόθεση.

Η δήλωση της κ. Κουφονικολάκου

«Εξοργιστικό κύριε Μαρινάκη, είναι να παριστάνετε τους ουδέτερους σε υποθέσεις παρανομίας που οι ίδιοι δημιουργήσατε.

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Ποιος αλήθεια έχει ξεχάσει το πραξικόπημα για να ανοίξει ο δρόμος στον εκλεκτό του Μαξίμου στην ΕΟΚ!

Ποιος έχει ξεχάσει ότι, κατ' εντολή Μητσοτάκη, ο γνωστός και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αυγενάκης επέβαλε φωτογραφική διάταξη ώστε να μην έχει δικαίωμα υποψηφιότητας ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ κ. Βασιλακόπουλος λόγω ηλικίας (!) ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον κ. Λιόλιο;

Ή μήπως να μιλήσουμε για τις πρόσφατες αποκαλύψεις για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για τους αλιείς αλλά δόθηκαν σε γαλάζιους ευνοούμενους;

Μήπως δεν αποτελούν πρόβλημα για εσάς οι επιδοτήσεις του βουλευτή Κουλκουδίνα;

Αντί λοιπόν να εξοργίζεστε, καλό είναι να συμβουλέψετε τον κ. Μητσοτάκη, που εδώ και καιρό έχει ξεπεράσει τη φήμη της οικογένειας Κορλεόνε, να διαγράψει τον κ. Κουλκουδίνα και να αποπέμψει τον υπεύθυνο για το σκάνδαλο υπουργό».