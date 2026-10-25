Οι εισφορές που καταβάλλονται για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης.

Στην καταβολή αναδρομικών συνολικού ύψους 2.782.405,15 ευρώ σε 1.260 δικαιούχους προχώρησε ο ΕΦΚΑ. Τα ποσά αφορούν την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης για συνταξιούχους που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξής τους.

Πρόκειται για ασφαλισμένους που συνέχισαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ενώ λάμβαναν σύνταξη και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσαύξηση της συνταξιοδοτικής παροχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Τι αφορούν τα αναδρομικά

Οι εισφορές που καταβάλλονται για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη ο πρόσθετος χρόνος ασφάλισης και τα αντίστοιχα ασφαλιστικά στοιχεία.

Η προσαύξηση δεν αποδίδεται απαραίτητα αμέσως μετά τη διακοπή της εργασίας. Προηγείται η εξέταση των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και η εκκαθάριση της υπόθεσης. Εφόσον προκύπτουν οφειλόμενα ποσά για προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτά καταβάλλονται αναδρομικά.

Το ύψος των αναδρομικών διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της απασχόλησης, τις αποδοχές ή την ασφαλιστική βάση υπολογισμού και τις εισφορές που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τα στοιχεία της πληρωμής προκύπτει ότι καταβλήθηκαν συνολικά 2.782.405,15 ευρώ σε 1.260 δικαιούχους. Η μέση καταβολή ανέρχεται σε περίπου 2.208 ευρώ ανά άτομο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι έλαβαν το ίδιο ποσό.

Χρειάζεται αίτηση για την προσαύξηση;

Οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν μετά τη συνταξιοδότησή τους και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τον πρόσθετο χρόνο ασφάλισης πρέπει να εξετάσουν αν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για την προσαύξηση της σύνταξής τους. Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται αυτομάτως μόνο και μόνο επειδή έχουν καταβληθεί εισφορές για το διάστημα της απασχόλησης.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μετά τη διακοπή της απασχόλησης, προκειμένου να εξεταστεί ο πρόσθετος ασφαλιστικός χρόνος και να υπολογιστεί η προσαύξηση που προβλέπεται. Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης αρχίζουν από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν διακόψει την εργασία τους αλλά δεν έχουν κινήσει τη σχετική διαδικασία θα πρέπει να απευθυνθούν στον e-ΕΦΚΑ, ώστε να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες ενέργειες και τα δικαιολογητικά της περίπτωσής τους.

Ποιοι αφορά η διαδικασία

Η προσμέτρηση αφορά συνταξιούχους που απέκτησαν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης από εργασία μετά τη συνταξιοδότηση και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Δεν δικαιούνται όλοι αυτομάτως αναδρομικά, καθώς απαιτείται να προκύπτει σχετικό δικαίωμα και να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι συνεχίζει τις διαδικασίες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν φτάσει τους 308.000, έναντι μόλις 35.000 στο παρελθόν. Πρόκειται για αύξηση κατά 273.000 άτομα, με τον αριθμό τους να έχει σχεδόν εννεαπλασιαστεί.

Η αλλαγή που έφερε περισσότερους συνταξιούχους στην εργασία

Σημαντικό ρόλο στη αύξηση των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων έχει διαδραματίσει η αλλαγή του ασφαλιστικού καθεστώτος από την 1η Ιανουαρίου 2024, με την κατάργηση της περικοπής κατά 30% της σύνταξης για όσους συνεχίζουν να εργάζονται. Πλέον, οι συνταξιούχοι μπορούν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους παράλληλα με το εισόδημα από την εργασία τους, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και τον ειδικό πόρο υπέρ του e-ΕΦΚΑ, όπου αυτός εφαρμόζεται.