Σήμερα η καταβολή αναδρομικών για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Στην καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνταξιούχους προχωρά σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο e-ΕΦΚΑ, για την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση. Τα ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξη για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι συνεχίζει τις διαδικασίες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων.