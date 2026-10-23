Ξεκινάει σήμερα η πληρωμή για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026.

Πληρώνονται σήμερα το απόγευμα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, για όσους ήταν προγραμματισμένο να πληρωθούν στις 26 Οκτωβρίου.

'Όσοι είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, καθώς η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία.

Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου 2026

Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.