Ο Διαγωνισμός των Διοικητών του 2024

Η γραπτή εξέταση για την επιλογή Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων διενεργήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, κατ’ άρθρο 6 του ν.5062/2023, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕAcademy στο Μαρούσι, με τους υποψηφίους κατανεμημένους αλφαβητικά σε αίθουσες.

Δεν επρόκειτο για εξέταση γνώσεων: η δοκιμασία περιλάμβανε τρεις ισοβαρείς ενότητες: Παραγωγικό Συλλογισμό, Επαγωγικό Συλλογισμό και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων, και η τελική βαθμολογία πρόκυπτε ως ο αριθμητικός μέσος όρος των τριών. Η συνολική διάρκεια ήταν περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εξοικείωσης κάθε ενότητας, χωρίς διάλειμμα και χωρίς δυνατότητα αποχώρησης πριν την ολοκλήρωση και των τριών. Δεν εφαρμόστηκε αρνητική βαθμολόγηση, οπότε συνέφερε τον υποψήφιο να απαντήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις, ενώ απαγορεύονταν βιβλία, σημειώσεις, υπολογιστικές μηχανές και κάθε μέσο επικοινωνίας όπως κινητά και smartwatches έπρεπε να είναι απενεργοποιημένα στο πάτωμα δίπλα στο κάθισμα. Το ΑΣΕΠ είχε αναρτήσει εκ των προτέρων παραδείγματα για κάθε ενότητα στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του στο YouTube, κάτι που αποτελεί και τον μοναδικό επίσημο «οδηγό» προετοιμασίας για τέτοιου τύπου δοκιμασίες.

Ο Διαγωνισμός Προϊσταμένων του 2027

Με τον ν.5331/2026 καθιερώνεται για πρώτη φορά ενιαία γραπτή εξέταση του ΑΣΕΠ ως προϋπόθεση ένταξης στο Μητρώο Υποψηφίων Προϊσταμένων για τις περίπου 30.000 θέσεις Τμήματος, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης του Δημοσίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι εξετάσεις τοποθετούνται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, πιθανότατα στις αρχές του φθινοπώρου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ με τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η εξέταση θα είναι ηλεκτρονική, ενιαία για τα τρία επίπεδα ευθύνης, θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά τετραετία και θα περιλαμβάνει δοκιμασίες γνώσεων ή δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας βασισμένες στο Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων, με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ανάπτυξη κειμένου ή συνδυασμό τους. Για τις Γενικές Διευθύνσεις προβλέπεται επιπλέον μελέτη σεναρίου και ψυχομετρικά εργαλεία.

Το ίδιο το Υπουργείο έχει δηλώσει ότι στόχος δεν είναι η εξέταση γνώσεων αλλά η μέτρηση ικανοτήτων σε «μη μετρήσιμα» κρίσιμα εργασιακά χαρακτηριστικά, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ως πιθανές ενότητες εξέταση γνώσεων, τεστ επαγωγικού συλλογισμού και δοκιμασία εργασιακών συμπεριφορών με 76 τριάδες δηλώσεων, όπου διερευνώνται 9 βασικές δεξιότητες (όπως συνέβη στον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1Γ/2025).

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δείχνουν προς το μοντέλο του 2024: ηλεκτρονική δοκιμασία τύπου assessment, με συλλογισμό και εργασιακά σενάρια στον πυρήνα της, και όχι «ύλη» προς αποστήθιση. Άλλωστε Υπουργείο και ΑΣΕΠ ξεκαθαρίζουν ότι προς το παρόν δεν υφίσταται καμία εξεταστέα ύλη, οι θεματικές ενότητες θα ανακοινωθούν περίπου δύο μήνες πριν τις εξετάσεις, και το ΑΣΕΠ θα αναρτήσει δωρεάν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ερωτήσεων με απαντήσεις και επεξήγηση των εργαλείων αξιολόγησης, ακριβώς όπως είχε κάνει με τα παραδείγματα για τους Διοικητές.

Το σημείο που σχεδόν σίγουρα θα μοιάζει είναι ο επαγωγικός συλλογισμός και τα εργασιακά σενάρια. Το ΑΣΕΠ έχει ήδη στημένη την πλατφόρμα, το Μητρώο Θεμάτων και την εμπειρία της OTEAcademy από το 2024 και από τους πανελλήνιους διαγωνισμούς. Όταν πρέπει να εξετάσεις 100.000+ ανθρώπους σε λίγες εβδομάδες, δεν επανεφευρίσκεις τη μέθοδο, επαναχρησιμοποιείς ότι έχει δοκιμαστεί. Και η ρητορική του Υπουργείου («μη μετρήσιμα» χαρακτηριστικά, 9 δεξιότητες, βινιέτες) είναι λέξη προς λέξη η λογική του 2024.

Α. Επαγωγικός Συλλογισμός (η σταθερά και των δύο διαγωνισμών)

Η δοκιμασία Επαγωγικού Συλλογισμού υπάρχει και στον διαγωνισμό των Διοικητών του 2024 και στον 1Γ/2025, και είναι η πιο ασφαλής πρόβλεψη για το 2027. Δεν περιέχει ούτε μία λέξη ύλης. Σας παρουσιάζονται σχήματα, γραμμές, κουκκίδες και μοτίβα, και καλείστε να ανακαλύψετε τον κανόνα που τα διέπει και να τον εφαρμόσετε: ποιο σχήμα συνεχίζει μια ακολουθία, ποιο συμπληρώνει έναν πίνακα, ποιο δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Ο επαγωγικός συλλογισμός πηγαίνει από τα επιμέρους παραδείγματα στον γενικό κανόνα: βλέπετε τέσσερις περιπτώσεις και συνάγετε τι θα ισχύει στην πέμπτη.

Στον 1Γ/2025 η ενότητα είχε 18 ερωτήσεις και διενεργήθηκε ως προσαρμοστικό τεστ (CAT): ο αλγόριθμος επιλέγει την επόμενη ερώτηση ανάλογα με την απόδοσή σας στις προηγούμενες, δυσκολεύοντας όταν απαντάτε σωστά. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενη ερώτηση και η βαθμολογία εξαρτάται και από το επίπεδο δυσκολίας στο οποίο σταθεροποιηθήκατε. Στους Διοικητές του 2024 δεν εφαρμόστηκε αρνητική βαθμολόγηση· αν ισχύσει το ίδιο, δεν αφήνετε ποτέ ερώτηση αναπάντητη.

Όσο «άπειρα» και αν φαίνονται τα σχήματα, οι κανόνες πίσω τους είναι λίγοι. Σχεδόν κάθε ερώτηση είναι ένας από τους παρακάτω ή συνδυασμός δύο:

Περιστροφή: το σχήμα γυρίζει κατά σταθερή γωνία (συνήθως 45° ή 90°) δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

το σχήμα γυρίζει κατά σταθερή γωνία (συνήθως 45° ή 90°) δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Κατοπτρισμός: το σχήμα αντιστρέφεται ως προς άξονα. Η παγίδα: ένα κατοπτρικό σχήμα μοιάζει με περιστραμμένο, αλλά δεν είναι.

το σχήμα αντιστρέφεται ως προς άξονα. Η παγίδα: ένα κατοπτρικό σχήμα μοιάζει με περιστραμμένο, αλλά δεν είναι. Αριθμητική πρόοδος: ο αριθμός στοιχείων (κουκκίδες, πλευρές, γραμμές) αυξάνεται ή μειώνεται κατά σταθερό βήμα.

ο αριθμός στοιχείων (κουκκίδες, πλευρές, γραμμές) αυξάνεται ή μειώνεται κατά σταθερό βήμα. Εναλλαγή: μια ιδιότητα (σκίαση, σχήμα) εναλλάσσεται ανά βήμα: μαύρο–λευκό–μαύρο, κύκλος–τετράγωνο–κύκλος.

μια ιδιότητα (σκίαση, σχήμα) εναλλάσσεται ανά βήμα: μαύρο–λευκό–μαύρο, κύκλος–τετράγωνο–κύκλος. Μετακίνηση και μέγεθος: ένα στοιχείο μετακινείται κατά μία θέση μέσα στο κελί ή μεγαλώνει/μικραίνει σταδιακά.

ένα στοιχείο μετακινείται κατά μία θέση μέσα στο κελί ή μεγαλώνει/μικραίνει σταδιακά. Συνδυασμός κανόνων: δύο ανεξάρτητες ιδιότητες αλλάζουν ταυτόχρονα με διαφορετικούς κανόνες. Αυτές είναι οι ερωτήσεις υψηλής δυσκολίας του προσαρμοστικού τεστ.

δύο ανεξάρτητες ιδιότητες αλλάζουν ταυτόχρονα με διαφορετικούς κανόνες. Αυτές είναι οι ερωτήσεις υψηλής δυσκολίας του προσαρμοστικού τεστ. Πίνακας 3×3 και «ποιο δεν ταιριάζει»: κάθε γραμμή και στήλη ακολουθεί δικό της κανόνα· ή πέντε σχήματα, τα τέσσερα μοιράζονται έναν κανόνα, το ένα όχι.

Η μέθοδος έχει τρία βήματα. Πρώτον, απομονώνετε τα στοιχεία του κελιού: πόσα σχήματα, τι σχήμα, τι σκίαση, σε ποια θέση, προς τα πού. Δεύτερον, ελέγχετε μία ιδιότητα τη φορά από κελί σε κελί και διατυπώνετε τον κανόνα με λέξεις. Τρίτον, μόνο τότε πηγαίνετε στις επιλογές και αποκλείετε όσες παραβιάζουν έστω έναν κανόνα. Οι λανθασμένες επιλογές σχεδόν πάντα τηρούν τον έναν κανόνα και παραβιάζουν τον άλλον· είναι φτιαγμένες για να πιάσουν όποιον σταμάτησε στο πρώτο μοτίβο που είδε.

Παράδειγμα 1 – Περιστροφή

Ποιο σχήμα συνεχίζει την ακολουθία;

Απάντηση: Β. Το βέλος περιστρέφεται κατά 90° δεξιόστροφα σε κάθε βήμα: πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά. Το επόμενο βήμα το φέρνει ξανά προς τα πάνω. Η Δ (45°) είναι ο κλασικός αποπροσανατολισμός: σωστή κατεύθυνση, λάθος γωνία.

Παράδειγμα 2 – Δύο κανόνες ταυτόχρονα

Ποιο σχήμα συνεχίζει την ακολουθία;

Απάντηση: Β. Οι κουκκίδες αυξάνονται κατά μία σε κάθε βήμα (1, 2, 3, 4, άρα 5) και το περίγραμμα εναλλάσσεται κύκλος–τετράγωνο, άρα κύκλος. Η Α έχει σωστές κουκκίδες αλλά λάθος περίγραμμα, η Γ σωστό περίγραμμα αλλά λάθος αριθμό. Μόνο η Β ικανοποιεί και τους δύο κανόνες.

Παράδειγμα 3 – Πίνακας 3×3

Ποιο σχήμα συμπληρώνει το κενό κελί;

Απάντηση: Β. Κάθε γραμμή έχει το ίδιο σχήμα και κάθε γραμμή και στήλη περιέχει και τις τρεις σκιάσεις (μαύρο, λευκό, γκρι) από μία φορά. Στην τρίτη γραμμή και στην τρίτη στήλη λείπει το λευκό, το σχήμα είναι τρίγωνο λόγω γραμμής. Η Γ (λευκό τετράγωνο) τηρεί τον κανόνα της σκίασης αλλά όχι του σχήματος.

Παράδειγμα 4 – Ποιο δεν ταιριάζει;

Τέσσερα από τα πέντε σχήματα είναι το ίδιο σχήμα σε διαφορετική περιστροφή. Ποιο δεν ταιριάζει;

Απάντηση: Γ. Τα Α, Β, Δ και Ε είναι η ίδια σημαία περιστραμμένη κατά 0°, 90°, 180° και 270°. Το Γ είναι η κατοπτρική της εικόνα: με καμία περιστροφή δεν φέρνετε το Α πάνω στο Γ. Είναι η πιο συχνή παγίδα της ενότητας, γιατί το μάτι αντιλαμβάνεται τον κατοπτρισμό ως «απλώς γυρισμένο». Ο έλεγχος είναι μηχανικός: διαλέξτε ένα ασύμμετρο στοιχείο (εδώ το τρίγωνο της σημαίας) και παρακολουθήστε αν η φορά του διατηρείται.

Πέρα από τον συλλογισμό, το δεύτερο σημείο που θα μοιάζει είναι η μέτρηση της εργασιακής αποτελεσματικότητας. Εδώ όμως υπάρχουν δύο διαφορετικά εργαλεία στην εργαλειοθήκη του ΑΣΕΠ.

Η Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων του 2024 (για την επιλογή των Διοικητών) είναι situational judgment δηλαδή σου δίνεται ένα σενάριο, σου δίνονται εναλλακτικές ενέργειες και υπάρχει καλύτερη και χειρότερη επιλογή. Βαθμολογείται ως σωστό/λάθος ή με κλίμακα αποτελεσματικότητας. Οι 76 τριάδες του 2025 είναι ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο forced-choice όπου διαλέγεις ποια δήλωση σε αντιπροσωπεύει περισσότερο, χωρίς σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις και το προφίλ που προκύπτει αντιστοιχίζεται στις 9 δεξιότητες. Δεν μετρά τι θα έκανες σε ένα πρόβλημα, μετρά πώς δηλώνεις ότι λειτουργείς.

Ποιο από τα δύο θα δούμε το 2027; Η δική μου εκτίμηση κλίνει προς τις τριάδες, για τρεις λόγους: είναι το πιο πρόσφατο εργαλείο του ΑΣΕΠ, είναι ήδη χτισμένο πάνω στο Δ Πλαίσιο Δεξιοτήτων του ν. 4940/2022 που ο νόμος 5331/2026 ονομάζει ρητά ως βάση της εξέτασης, και παράγει αριθμητικό σκορ που κουμπώνει στην κλίμακα 1-1000 του Μητρώου. Δεν αποκλείω όμως να ξαναδούμε και σενάρια, ιδίως για τις Γενικές Διευθύνσεις, όπου ο νόμος μιλά για «μελέτη σεναρίου».

Οπότε, στη συνέχεια θα δούμε και τους δύο τύπους εργασιακής αποτελεσματικότητας ώστε να προετοιμαστείτε:

Α. Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων (ο τύπος του 2024)

Στη δοκιμασία αυτή σας δίνεται μια σύντομη περιγραφή μιας κατάστασης από την καθημερινότητα μιας δημόσιας υπηρεσίας και, ακολούθως, τέσσερις ή πέντε πιθανές ενέργειες. Καλείστε να κρίνετε ποια ενέργεια είναι η πιο αποτελεσματική και ποια η λιγότερο αποτελεσματική, ή να βαθμολογήσετε κάθε ενέργεια σε μια κλίμακα αποτελεσματικότητας. Σε αντίθεση με τις τριάδες που θα δούμε παρακάτω, εδώ υπάρχει «σωστή» απάντηση: η επιτροπή έχει προκαθορίσει, με βάση το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ποια συμπεριφορά θεωρείται ενδεδειγμένη.

Το κλειδί σε αυτόν τον τύπο ερωτήσεων είναι να μη διαλέγετε την απάντηση που σας φαίνεται «ευγενική» ή «ήπια», αλλά εκείνη που λύνει πραγματικά το πρόβλημα, σεβόμενη ταυτόχρονα τη νομιμότητα, την ιεραρχία και τον πολίτη. Οι λανθασμένες επιλογές συνήθως ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: η αναβολή (μεταθέτω το πρόβλημα), η παράκαμψη (ενεργώ εκτός αρμοδιότητας ή διαδικασίας) και η μετακύλιση (στέλνω το πρόβλημα αλλού χωρίς να το αντιμετωπίσω).

Παράδειγμα 1

Είστε προϊστάμενος Τμήματος. Ένας πολίτης υποβάλλει αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, η οποία κατά τον νόμο πρέπει να χορηγηθεί εντός δέκα ημερών. Ο αρμόδιος υπάλληλος σάς ενημερώνει ότι, λόγω φόρτου, η αίτηση δεν μπορεί να εξεταστεί εμπρόθεσμα. Τι κάνετε;

Α. Ενημερώνετε τον πολίτη ότι θα υπάρξει καθυστέρηση και τον συμβουλεύετε να επανέλθει σε δύο εβδομάδες.

Β. Ανακατανέμετε προσωρινά τις εργασίες του Τμήματος, ώστε η αίτηση να εξεταστεί εμπρόθεσμα, και ενημερώνετε τον Διευθυντή για το πρόβλημα φόρτου.

Γ. Συντάσσετε εσείς τη βεβαίωση, παρακάμπτοντας τον υπάλληλο, για να μη χαθεί η προθεσμία.

Δ. Διαβιβάζετε την αίτηση σε άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης με συναφές αντικείμενο.

Σχόλιο: Η πιο αποτελεσματική ενέργεια είναι η Β. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τα μέσα που έχει ο προϊστάμενος (οργάνωση και προγραμματισμός, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα), τηρεί τη νόμιμη προθεσμία (προσανατολισμός στον πολίτη) και ενημερώνει την ιεραρχία για ένα δομικό πρόβλημα (επαγγελματισμός). Η λιγότερο αποτελεσματική είναι η Α, γιατί αποδέχεται την παραβίαση προθεσμίας και μεταθέτει το βάρος στον πολίτη. Η Γ λύνει το άμεσο πρόβλημα αλλά υπονομεύει τον ρόλο του υπαλλήλου και δεν αντιμετωπίζει την αιτία, ενώ η Δ είναι μετακύλιση σε αναρμόδιο όργανο.

Παράδειγμα 2

Δύο υπάλληλοι του Τμήματός σας έχουν έντονη διαφωνία για τον τρόπο χειρισμού μιας υπόθεσης και η ένταση έχει γίνει αντιληπτή από συναδέλφους. Ο ένας ζητά να μιλήσει μαζί σας ιδιαιτέρως. Τι κάνετε;

Α. Τον ακούτε και αποφασίζετε αμέσως υπέρ της άποψής του, για να κλείσει το θέμα.

Β. Τον ακούτε, ακούτε χωριστά και τον δεύτερο υπάλληλο, και στη συνέχεια αποφασίζετε για τον χειρισμό της υπόθεσης με βάση το νομικό πλαίσιο, εξηγώντας και στους δύο το σκεπτικό.

Γ. Τους καλείτε και τους δύο μπροστά στο υπόλοιπο Τμήμα για να λυθεί η διαφωνία δημόσια.

Δ. Αρνείστε να εμπλακείτε, θεωρώντας ότι πρόκειται για προσωπική διαφορά.

Σχόλιο: Η Β συνδυάζει ηγετική ικανότητα, ομαδικότητα και επίλυση προβλημάτων: ακούει, κρίνει αντικειμενικά, αποφασίζει και αιτιολογεί. Η Α είναι βιαστική και άδικη, η Γ εκθέτει τους υπαλλήλους και κλιμακώνει, η Δ αγνοεί ότι η διαφωνία αφορά υπηρεσιακό ζήτημα και όχι προσωπικό, άρα εμπίπτει στην ευθύνη του προϊσταμένου.

Β. Δοκιμασία Εργασιακών Συμπεριφορών: οι 76 τριάδες (ο τύπος του 2025)

Εδώ η λογική αλλάζει εντελώς. Δεν σας ζητείται να λύσετε πρόβλημα, αλλά να περιγράψετε τον εαυτό σας. Σε κάθε μία από τις 76 τριάδες βλέπετε τρεις δηλώσεις εργασιακής συμπεριφοράς και επιλέγετε εκείνη που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις· κάθε δήλωση «μετρά» σε μία από τις εννέα δεξιότητες του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων του ν. 4940/2022 και το σύνολο των επιλογών σας συνθέτει ένα προφίλ.

Οι εννέα δεξιότητες είναι:

Προσανατολισμός στον πολίτη

Ομαδικότητα

Προσαρμοστικότητα

Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οργάνωση και προγραμματισμός

Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα

Επαγγελματισμός και ακεραιότητα

Διαχείριση γνώσης

Ηγετική ικανότητα

Η δυσκολία των τριάδων δεν είναι γνωστική, είναι η συνέπεια. Οι τρεις δηλώσεις κάθε τριάδας είναι συνήθως όλες «καλές»: δεν σας βάζουν να διαλέξετε ανάμεσα σε μια σωστή και δύο λάθος συμπεριφορές, αλλά ανάμεσα σε τρεις θετικές συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε διαφορετικές δεξιότητες. Το εργαλείο ανιχνεύει ποιες δεξιότητες επιλέγετε συστηματικά και ποιες αφήνετε πίσω. Για θέση ευθύνης, είναι λογικό να αναμένεται ότι δηλώσεις που συνδέονται με ηγετική ικανότητα, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και επαγγελματισμό θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες αγνοούνται.

Παράδειγμα τριάδας 1

Α. Όταν αλλάζει η νομοθεσία, φροντίζω να ενημερώσω έγκαιρα τους συναδέλφους μου για τις νέες ρυθμίσεις.

Β. Όταν αλλάζει η νομοθεσία, αναπροσαρμόζω χωρίς καθυστέρηση τον τρόπο εργασίας μου.

Γ. Όταν αλλάζει η νομοθεσία, εξετάζω πρώτα πώς επηρεάζονται οι πολίτες που εξυπηρετεί η υπηρεσία.

Τι μετρά: η Α αντιστοιχεί στη διαχείριση γνώσης, η Β στην προσαρμοστικότητα, η Γ στον προσανατολισμό στον πολίτη. Και οι τρεις είναι επιθυμητές συμπεριφορές.

Παράδειγμα τριάδας 2

Α. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το αποτέλεσμα της ομάδας μου, ακόμη και όταν το λάθος δεν είναι δικό μου.

Β. Θέτω σαφείς προθεσμίες και παρακολουθώ την τήρησή τους.

Γ. Αναζητώ εναλλακτικούς τρόπους χειρισμού όταν η συνήθης διαδικασία δεν αποδίδει.

Τι μετρά: η Α αντιστοιχεί στην ηγετική ικανότητα, η Β στην οργάνωση και τον προγραμματισμό, η Γ στην επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα.

Παράδειγμα τριάδας 3

Α. Τηρώ τους κανόνες ακόμη και όταν αυτό δυσκολεύει την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Β. Μοιράζομαι τα εύσημα για μια επιτυχία με όλους όσοι συνέβαλαν.

Γ. Επιμένω μέχρι να ολοκληρωθεί μια εργασία, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες.

Τι μετρά: η Α αντιστοιχεί στον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα, η Β στην ομαδικότητα, η Γ στον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Γ. Πώς προετοιμάζεστε για τα δύο εργαλεία

Για τα εργασιακά σενάρια η προετοιμασία είναι ουσιαστική και αποδίδει: εξασκηθείτε σε σενάρια, μάθετε να εντοπίζετε την αναβολή, την παράκαμψη και τη μετακύλιση στις εναλλακτικές, και συνδέστε κάθε «σωστή» ενέργεια με τη δεξιότητα που την τεκμηριώνει. Όσο πιο καθαρά έχετε στο μυαλό σας τις εννέα δεξιότητες, τόσο πιο εύκολα αναγνωρίζετε ποια επιλογή τις υπηρετεί.

Για τις τριάδες η καλύτερη προετοιμασία είναι η εξοικείωση και όχι η «απομνημόνευση». Απαντήστε ειλικρινά και με συνέπεια· τα ψυχομετρικά εργαλεία αυτού του τύπου σχεδιάζονται ώστε να εντοπίζουν αντιφάσεις, και ένας υποψήφιος που προσπαθεί να μαντέψει «τι θέλει» η επιτροπή σε 76 διαδοχικές τριάδες συνήθως καταλήγει σε ασυνεπές προφίλ. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να γνωρίζετε τις εννέα δεξιότητες τόσο καλά ώστε να καταλαβαίνετε σε κάθε τριάδα τι ακριβώς μετρά η κάθε δήλωση, και να μην εκπλαγείτε από τη μορφή και τον ρυθμό της δοκιμασίας την ημέρα της εξέτασης.

Για τον επαγωγικό συλλογισμό η εξάσκηση αποδίδει πιο γρήγορα και πιο μετρήσιμα από οποιαδήποτε άλλη ενότητα. Λύνετε ασκήσεις με χρονόμετρο, με στόχο κάτω από ένα λεπτό ανά ερώτηση, και σε κάθε άσκηση διατυπώνετε τον κανόνα με λέξεις πριν κοιτάξετε τις επιλογές. Μελετήστε τα επίσημα παραδείγματα του ΑΣΕΠ για τους διοικητές 2024 και τον 1Γ/2025: είναι η μόνη πηγή που δείχνει το πραγματικό ύφος και επίπεδο των ερωτήσεων.