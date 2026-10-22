Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2026 (Φ.Ε.Κ.15/13.03.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τεσσάρων (64) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

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Για την υποβολή ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 50 €.

Το παράβολο εκδίδεται και πληρώνεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της ένστασής του.