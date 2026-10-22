Πρόκειται για φαρμακευτική θεραπεία που επηρεάζει τον μεταβολισμό, γι’ αυτό και η έναρξη και η παρακολούθησή της χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

Οι θεραπείες που βασίζονται στη δράση της ορμόνης GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους. Τα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot έχουν σχεδιάσει ειδικά check up τα οποία συνιστάται να γίνονται πριν από την έναρξη της αγωγής με GLP-1, κατά τη διάρκεια ή και την ολοκλήρωσή της.

Τι είναι η θεραπεία με GLP-1;

Οι θεραπείες που βασίζονται στη δράση της ορμόνης GLP-1 αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους.

Το GLP-1 είναι μια φυσιολογική ορμόνη του οργανισμού που συμμετέχει στη ρύθμιση της γλυκόζης και της πρόσληψης τροφής. Οι φαρμακευτικοί αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 μιμούνται τη δράση αυτής της ορμόνης. Μεταξύ άλλων, ενισχύουν την έκκριση ινσουλίνης όταν αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα, μειώνουν την έκκριση γλυκαγόνης και επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου. Παράλληλα, δρουν σε μηχανισμούς που σχετίζονται με τον κορεσμό και την πρόσληψη τροφής, με αποτέλεσμα να μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του σωματικού βάρους.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φάρμακα όπως η σεμαγλουτίδη, ενώ η τιρζεπατίδη δρα ταυτόχρονα στους υποδοχείς GIP και GLP-1. Η επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου, η δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με την ένδειξη, το ιατρικό ιστορικό και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

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Η θεραπεία με GLP-1 δεν αποτελεί απλώς μια μέθοδο απώλειας βάρους. Πρόκειται για φαρμακευτική θεραπεία που επηρεάζει τον μεταβολισμό, γι’ αυτό και η έναρξη και η παρακολούθησή της χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

Γιατί είναι σημαντικός ο εργαστηριακός έλεγχος;

Πριν από την έναρξη μιας θεραπείας με GLP-1 είναι σημαντικό να υπάρχει συνολική εικόνα της υγείας του ασθενούς. Ο εργαστηριακός έλεγχος βοηθά να καταγραφεί η αρχική μεταβολική κατάσταση, να αναγνωριστούν πιθανοί παράγοντες κινδύνου και να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς για τη μελλοντική αξιολόγηση της θεραπείας.

Ο έλεγχος δεν είναι ίδιος για όλους. Εξαρτάται από το αν η θεραπεία χορηγείται για σακχαρώδη διαβήτη ή για διαχείριση του σωματικού βάρους, καθώς και από την ηλικία, το ιστορικό, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και τα φάρμακα που λαμβάνει κάθε ασθενής.

Βασικές εξετάσεις πριν από την έναρξη

Ανάλογα με την κλινική εικόνα, ο αρχικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:

Γλυκόζη αίματος και HbA1c , για την αξιολόγηση της γλυκαιμικής κατάστασης

, για την αξιολόγηση της γλυκαιμικής κατάστασης Κρεατινίνη και eGFR , για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας

, για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας AST και ALT , για την αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας

, για την αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας Λιπιδαιμικό προφίλ , συμπεριλαμβανομένων LDL, HDL, τριγλυκεριδίων και ολικής χοληστερόλης.

, συμπεριλαμβανομένων LDL, HDL, τριγλυκεριδίων και ολικής χοληστερόλης. Ηλεκτρολύτες , όταν υπάρχει σχετική κλινική ένδειξη

, όταν υπάρχει σχετική κλινική ένδειξη TSH , όταν υπάρχουν συμπτώματα ή κλινικές ενδείξεις θυρεοειδικής δυσλειτουργίας

, όταν υπάρχουν συμπτώματα ή κλινικές ενδείξεις θυρεοειδικής δυσλειτουργίας Άλλες εξετάσεις, όπως σίδηρος, φερριτίνη, βιταμίνη Β12 ή βιταμίνη D, όταν το ιστορικό και η διατροφική κατάσταση το δικαιολογούν

Ιδιαίτερα σε άτομα με παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη, ο αρχικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει και στην αναγνώριση συνυπαρχουσών μεταβολικών καταστάσεων, όπως η μεταβολική λιπώδης νόσος του ήπατος.

Τι παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

Η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις αίματος. Ο γιατρός αξιολογεί παράλληλα το σωματικό βάρος, την περίμετρο μέσης όπου ενδείκνυται, την αρτηριακή πίεση, τη γλυκαιμική ρύθμιση, τη διατροφική κατάσταση και την εμφάνιση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η HbA1c και η γλυκόζη έχουν ιδιαίτερη σημασία στους ασθενείς με διαβήτη, καθώς η βελτίωση της γλυκαιμίας μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή άλλων αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Η νεφρική λειτουργία μπορεί να χρειαστεί επανεκτίμηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση έντονων εμέτων, διάρροιας ή αφυδάτωσης. Σε ασθενείς με σημαντική απώλεια βάρους είναι επίσης σημαντικό να αξιολογείται η επάρκεια της διατροφής και η διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Χρειάζονται μετρήσεις αμυλάσης και λιπάσης σε όλους;

Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται προληπτικά μέτρηση αμυλάσης και λιπάσης σε κάθε ασθενή που λαμβάνει GLP-1.

Τα επίπεδα αυτών των ενζύμων μπορεί να αυξηθούν κατά τη θεραπεία χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την παρουσία παγκρεατίτιδας. Αντίθετα, η εμφάνιση έντονου ή επίμονου κοιλιακού άλγους, ιδιαίτερα όταν αντανακλά προς την πλάτη, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Τι συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση ή διακοπή της θεραπείας;

Η διακοπή της θεραπείας δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της ιατρικής παρακολούθησης.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επαναληφθούν:

Γλυκόζη και HbA1c

Λιπιδαιμικό προφίλ

Κρεατινίνη και eGFR

Ηπατικά ένζυμα

Ηλεκτρολύτες

Δείκτες θρέψης, όταν υπάρχει σχετική ένδειξη

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις αρχικές τιμές επιτρέπει στον γιατρό να αξιολογήσει όχι μόνο την απώλεια βάρους, αλλά και τη συνολική μεταβολική ανταπόκριση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρακολούθηση του βάρους και της γλυκαιμικής ρύθμισης μετά τη διακοπή, καθώς σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να παρατηρηθεί επαναπρόσληψη βάρους ή μεταβολή των γλυκαιμικών παραμέτρων.

GLP-1 check up

Η θεραπεία με GLP-1 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη σύγχρονη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και, σε συγκεκριμένες ενδείξεις, της παχυσαρκίας. Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση της όμως προϋποθέτει εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας βοηθά τον γιατρό να αξιολογεί τη μεταβολική κατάσταση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας.

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