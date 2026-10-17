Αναλυτικά οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ των επόμενων ημερών.

Το ποσό των 71.780.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 83.420 δικαιούχους, από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

- από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

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Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.