Το ποσό των 71.780.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 83.420 δικαιούχους, από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
- από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.