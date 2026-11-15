Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στην τελική ευθεία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 βρίσκονται χιλιάδες επιδοτούμενοι άνεργοι, οι οποίοι αναμένουν την οικονομική ενίσχυση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενόψει της εορταστικής περιόδου. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα, η καταβολή εκτιμάται ότι θα γίνει περίπου δέκα ημέρες πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, δεν έχει ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το ύψος της ενίσχυσης δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς καθορίζεται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε άνεργος λάμβανε τακτική επιδότηση ανεργίας μέσα στην περίοδο αναφοράς, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι του Δώρου Χριστουγέννων είναι οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το ποσό που θα καταβληθεί διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια της επιδότησης. Συγκεκριμένα, όσοι λάμβαναν κανονικά το επίδομα ανεργίας καθ' όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων.

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Αντίθετα, για όσους επιδοτήθηκαν για μικρότερο χρονικό διάστημα, προβλέπεται αναλογική καταβολή, ανάλογα με τους πλήρεις μήνες κατά τους οποίους λάμβαναν την οικονομική ενίσχυση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης ανεργίας δεν αποκτούν δικαίωμα καταβολής του συγκεκριμένου δώρου.

Πώς υπολογίζεται το ποσό που θα λάβουν οι άνεργοι

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων γίνεται με βάση τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Για κάθε πλήρη μήνα κατά τον οποίο κάποιος λαμβάνει το επίδομα, αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για τους ανέργους που έχουν επιδοτηθεί σε ολόκληρο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί συνολικά σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Όσοι, αντίθετα, έχουν λάβει επίδομα για μικρότερο διάστημα θα δουν το ποσό τους να διαμορφώνεται αναλογικά, με βάση τους μήνες επιδότησης που έχουν συμπληρώσει.

Με την πληρωμή να αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο, χιλιάδες επιδοτούμενοι άνεργοι περιμένουν πλέον την επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, προκειμένου να γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.