Το Μαξίμου δείχνει να συμβιβάζεται με την ακρίβεια, «κακό χωριό» τα λίγα σπίτια στην Κουμουνδούρου.

Αν για κάτι συζητιέται ο «μίνι ανασχηματισμός» είναι με τη μετακίνηση του Βασίλη Σπανάκης στη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Τι έχει να προσφέρει ο Β. Σπανάκης;

Επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές, δηλώσεις επί δηλώσεων κοκ. Κάτι που αρνήθηκε να πράξει ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προτιμώντας να θέτει -όσο του το επέτρεπε η θέση του- θέματα μείωσης του ΦΠΑ και άλλα παρόμοια, που το Μαξίμου ξορκίζει!

Ο νέος υφυπουργός, πάντως, χθες, μετά την ορκωμοσία του έκανε λόγο για "εισαγόμενη" και "προσωρινή" ακρίβεια.

Καταλαβαίνετε ..γλέντια που θα γίνουν!

«Η ζωή είναι αγγούρι, φέρτε πίσω τον ...Κουλούρη»!

Ήδη ο Βασίλης Σπανάκης αποκαλείται ο «γαλάζιος ...Κουλούρης».

Τον οποίο είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή προς τα τέλη της κυβέρνησής του ο Κώστας Σημίτης.

Τότε που το σύνθημα ήταν «Η ζωή είναι αγγούρι, φέρτε πίσω τον Κουλούρη»!

ΥΓ1: Η τοποθέτηση Σπανάκη στη συγκεκριμένη θέση αποτελεί ομολογία ότι ο πρωθυπουργός έχει εγκαταλείψει πλήρως τη μάχη κατά της ακρίβειας και ενόψει των εκλογών ζητάει επικοινωνία!

ΥΓ2: Η επιλογή αυτή θα επιστρέψει μπούμερανγκ στην κυβέρνηση.

Έκλεισε η Τζάκρη

Οι τελευταίες πληροφορίες επιμένουν πως η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι οριστική και ...αμετάκλητη.

Η Θεοδώρα Τζάκρη θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ και θα είναι υποψήφια στο Κιλκίς.

Μέχρι δε το τέλος Νοεμβρίου θα ενταχθεί στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, που θα είναι υποψήφια εκ νέου στην Β΄ Πειραιά.

Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε βασίμως πως το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ ήταν ο ...Καστανίδης. Ο Χάρης αποτελούσε το ...βαρίδι του ΠΑΣΟΚ! Τι κρίμα που στη Χαριλάου Τρικούπη άργησαν να το καταλάβουν!

Αναμένουν επιστροφή

Μετά και την επιστροφή του Βαρτζόπουλου στην κυβέρνηση -είχε προηγηθεί η επιστροφή Χατζηβασιλείου- και την τοποθέτηση του Νότη Μηταράκη ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου- μένουν δυο ακόμα πρώην υπουργοί που δεν έχουν αποκατασταθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Κάποιοι συνάδελφοί τους τους προτρέπουν να μην στενοχωριούνται. Μέχρι τις εκλογές όλο και κάποιος υπουργός θα βρεθεί μπλεγμένος και θα παραιτηθεί, όλο και κάποιες θέσεις θα αδειάσουν.

Συνεχίζεται η γκρίνια στην Κουμουνδούρου

Η στήλη δεν έχει καμία εμμονή με τη Ρένα Δούρου- αντιθέτως την εκτιμά.

Δεν μπορεί όμως να μην σημειώσει ότι οι γκρίνιες στην Κουμουνδούρου για το είδος της αντιπολίτευσης που ασκεί αυξάνουν.

Εν αντιθέσει με τον Νίκο Παππά που βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση, τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης πραγματοποιεί τις δικές του κινήσεις, που σε λίγο θα τις δούμε και δημοσίως...