Δεν υπάρχουν νεκροί, ενώ 32 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία καταστροφής εκτυλίχθηκαν στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, όταν ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο έπεσε πάνω σε πολυώροφο τουριστικό ποταμόπλοιο, προκαλώντας την ανατροπή του και μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, κοντά στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης. Το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» προσέκρουσε στο «American Heritage» της εταιρείας American Cruise Lines, την ώρα που το δεύτερο βρισκόταν δεμένο στην προβλήτα και οι επιβάτες αποβιβάζονταν.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ποταμόπλοιο να αρχίσει να παίρνει κλίση, να αναποδογυρίσει και να βυθιστεί σε μεγάλο βαθμό στα νερά του Μισισιπή. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να πέσουν στο ποτάμι για να σωθούν.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών. Συνολικά 32 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, χωρίς να έχουν αναφερθεί κρίσιμα τραύματα.

Πώς έγινε η σύγκρουση στον Μισισιπή

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» προσέκρουσε στο αγκυροβολημένο ποταμόπλοιο «American Heritage».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές, το τουριστικό σκάφος είχε καταπλεύσει στο λιμάνι περίπου δύο ώρες νωρίτερα, προκειμένου να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών του, καθώς ολοκλήρωνε πολυήμερη κρουαζιέρα στον Μισισιπή.

Εκείνη τη στιγμή, το δεξαμενόπλοιο φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να κινήθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το επιβατηγό. Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, ανέφερε ότι το μεγάλο πλοίο έχασε τον έλεγχο πριν προσκρούσει στο τουριστικό σκάφος.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο «American Heritage», το οποίο άρχισε να γέρνει επικίνδυνα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κατάσταση επιδεινώθηκε, με το ποταμόπλοιο να ανατρέπεται και να παρασύρει επιβάτες στα νερά του ποταμού.

{https://x.com/ABC/status/2121362650810425404}

Η εικόνα του πενταώροφου σκάφους να βρίσκεται σχεδόν ολόκληρο στο νερό προκάλεσε σοκ, ενώ βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης και τις δραματικές προσπάθειες των ανθρώπων να απομακρυνθούν από το πλοίο.

{https://x.com/Dudu/status/2121359785513660889}

32 τραυματίες στο νοσοκομείο

Ο απολογισμός του ατυχήματος θα μπορούσε να είναι πολύ πιο βαρύς, δεδομένου ότι στο «American Heritage» επέβαιναν περίπου 129 επιβάτες, εκτός από τα μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τοπικών αρχών, συνολικά 32 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, ανακοίνωσε ότι κανένας από τους τραυματίες δεν αντιμετώπιζε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί και καταμετρηθεί, χωρίς να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Η ίδια χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της επιχείρησης διάσωσης «θαύμα στον Μισισιπή», υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ανατροπή του πλοίου και τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που βρέθηκαν στο νερό, δεν υπήρξαν θύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, περίπου 87 άτομα είχαν καταφέρει να αποβιβαστούν πριν το ποταμόπλοιο ανατραπεί, ενώ άλλοι επιβάτες χρειάστηκε να διασωθούν από το νερό ή από τα σημεία του σκάφους που παρέμεναν πάνω από την επιφάνεια.

Επιβάτες έπεσαν στο ποτάμι

Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά τη σύγκρουση, με επιβάτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το πλοίο καθώς αυτό έπαιρνε επικίνδυνη κλίση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους με σωσίβια να βρίσκονται μέσα στα νερά του Μισισιπή, αναζητώντας τρόπο να προσεγγίσουν άλλα σκάφη για να σωθούν. Άλλοι προσπαθούσαν να κρατηθούν από τα κιγκλιδώματα και τα τμήματα του πλοίου που δεν είχαν ακόμη βυθιστεί.

{https://x.com/WingsSoon/status/2121354554490990820}

Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε το Λιμενικό, την πυροσβεστική, την αστυνομία και πληρώματα παραπλεόντων πλοίων, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή εργαζομένων στο λιμάνι και πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, στο κτίριο της διοίκησης του λιμανιού, όπου δημιουργήθηκε χώρος για την παροχή πρώτων βοηθειών και την αρχική ιατρική αξιολόγηση.

{https://x.com/wdsu/status/2121338274576789697}

Την ίδια στιγμή, οι αρχές προχώρησαν σε αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής του ποταμού για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την αποφυγή νέων κινδύνων.

Βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης εξετάζουν οι αρχές

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σύμφωνα με την πλοίαρχο της Ακτοφυλακής, Μέλανι Μπέρναμ, υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή δυσλειτουργία στο σύστημα διεύθυνσης του δεξαμενόπλοιου, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε ότι θα στείλει ειδική ομάδα ερευνητών στο σημείο, προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία και να διαπιστώσει τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, δεν υπάρχει οριστικό πόρισμα για το εάν επρόκειτο για μηχανική βλάβη, αστοχία στο σύστημα πλοήγησης ή άλλο τεχνικό πρόβλημα.

Το «American Heritage» είναι ένα πενταώροφο ποταμόπλοιο, κατασκευής 2015, το οποίο ανήκει στην εταιρεία American Cruise Lines και χρησιμοποιείται για οργανωμένες κρουαζιέρες στον Μισισιπή.

Έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 150 επιβατών και εκτελούσε οκταήμερη κρουαζιέρα με προορισμούς στη Λουιζιάνα και το Μισισιπή, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Για την προσωρινή φιλοξενία των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από το ατύχημα εξασφαλίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 85 δωμάτια ξενοδοχείων.